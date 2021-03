La localidad madrileña de Tres Cantos celebra desde este jueves el trigésimo aniversario de su creación como municipio. El Ayuntamiento, donde el Partido Popular (PP) gobierna con mayoría absoluta, ha preparado toda una batería de actos y eventos para celebrar la efeméride. Sin embargo, los actos de celebración han quedado empañados por la polémica después de que la Concejalía de Cultura haya editado y repartido entre todos los colegios de la localidad un libro infantil destinado a niños de entre 3 y 10 años titulado Tres Cantos, una ciudad de cuento que todos los partidos de la oposición consideran "propagandístico" y "adoctrinante" porque, aseguran, "es una apología que el Partido Popular hace de su propio gobierno con una propaganda descarada de sus proyectos".

La edición del libro, pagada por el Ayuntamiento de Tres Cantos, forma parte de las iniciativas promovidas por el consistorio tricantino para recordar los 30 años de la ciudad. Se han editado 5.000 ejemplares, tantos como niños de 3 a 10 años hay en la ciudad. Las quejas de la oposición se fundamentan principalmente en dos cuestiones: por un lado, la aparición del actual alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, en la primera página del cuento como un personaje más y, por otro lado, la promoción en el cuento de los dos proyectos estrella del Ayuntamiento para la ciudad que aún no han sido aprobados.

"Propaganda", "autobombo", "adoctrinante", "publicidad del PP pagada con dinero público" son las acusaciones que lanzan los grupos de la oposición (PSOE, Ganemos Tres Cantos, Ciudadanos y Podemos). Tal es el rechazo que todas estas formaciones firmaron el pasado lunes por la tarde un comunicado en el que exigían "la inmediata suspensión de la distribución del libro".

Los partidos de la oposición consideran que la publicación de este cuento infantil vulnera la ley sobre la publicidad institucional, así como de la ley electoral, una vez convocadas las elecciones en la Comunidad de Madrid. El portavoz de Ganemos Tres Cantos, Federico Más, ya ha presentado un recurso ante la Junta Electoral de Madrid. A ese rechazo se unieron al día siguiente la Asociación de Vecinos de Tres Cantos y otros colectivos sociales de la ciudad como la Plataforma por la Educación Pública de Tres Cantos.

La versión del Ayuntamiento es completamente opuesta. Así lo explica Elisa Lidia Miguel, concejala delegada de Cultura en el consistorio tricantino y responsable de la edición del libro: "Es un cuento en el que a través de un personaje ficticio, Caty Cantos, se narra la historia de esta ciudad, el pasado, el presente y el futuro. El alcalde se limita a presentar a la narradora. No va más allá de eso. En absoluto es propagandístico y ni muchísimo menos tiene la intención adoctrinar. No sé que entiende la oposición por adoctrinar, pero este cuento está escrito con un lenguaje para niños de tres a 10 años. ¿Cómo se puede aleccionar a niños de 3 a 10 años?".

"El libro vende al alcalde y vende el programa del PP", afirma tajante Gabriel Muñoz, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos. "Desde luego es una absoluta apología de un determinado pensamiento político a unos niños. Es un adoctrinamiento clarísimo", secunda Javier Sanmiguel, el único concejal de Podemos en la localidad madrileña, que cuenta con unos 50.000 habitantes.

Federico Más, portavoz de Ganemos Tres Cantos en el Ayuntamiento sostiene, además, que el PP "está utilizando recursos públicos para hacer propaganda de sus proyectos con un libro repartido en los colegios de la localidad disfrazado de cuento. Se hace política a través de este libro. Utiliza a los niños para inculcarles sus ideas, y luego el PP se queja del adoctrinamiento en las escuelas y defiende el veto parental".

"Los cuentos están donde tienen que estar, que es en los colegios. Para eso se hicieron", responde Elisa Lidia Miguel. La concejala de Cultura deja al criterio de los centros educativos repartir el libro entre los alumnos o no, pero enfatiza que está teniendo "una gran aceptación" entre padres y alumnos.

"Una vez en los colegios, cada centro tomará la decisión que considere más oportuna. Desde ya le digo que están todos deseando repartirlos entre los alumnos. Ha tenido buena aceptación, al menos ese es el feedback que nos llega de los directores de los centros educativos. En la Concejalía recibimos numerosas peticiones para que se lo hagamos llegar. Es un proyecto precioso, blanco, que nació hace un año con mucha ilusión y que en absoluto pretende lo que dicen. Para mí que los compañeros de la oposición no se lo han leído, o no se lo han leído con la imaginación de un niño, que es con lo que se ha hecho un libro que no tiene mayor pretensión que celebrar un aniversario para que los niños de Tres Cantos conozcan la pequeña gran historia de la ciudad en la que viven. No hay ninguna intención más allá de algo tan simple e ilusionante", insiste la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Tres Cantos.

"El libro que no tiene mayor pretensión que los niños de Tres Cantos conozcan la historia de la ciudad en la que viven", dice la concejala de Cultura

"Sí hemos leído el libro, pero incluso con leerse sólo la primera página es suficiente. 'Hola, soy vuestro amigo Jesús', dice el alcalde y luego el libro cuenta los proyectos que van a hacer: el Metropolitan Park y un campus de ciencias del entretenimiento, proyectos estrella del PP que se están empezando ahora a implementar sin consultar con nadie, que por otra parte es lícito porque el PP tiene mayoría absoluta. Pero aun así, es publicidad partidista. No es que diga la concejala que les ha gustado mucho a los colegios y los padres; da igual que guste o no guste, es que es algo que no se puede hacer, no se puede hacer propaganda de un partido político desde el Ayuntamiento", responde Javier Sanmiguel desde Podemos Tres Cantos.

"Es cierto que buena parte del libro habla de la ciudad; a mí que me hablen de Renfe o del parque central, me parece bien pero luego en otras páginas no se habla de la ciudad, sino que habla de los proyectos que tiene el PP para la ciudad. No dice PP, pero son los proyectos que lleva en su programa electoral", abunda Federico Más.

Gabriel Muñoz explica cómo son estos proyectos del PP que se venden en el cuento infantil, pero recuerda la oposición que han generado en parte de la población y lamenta que no se cuente los vecinos para construir el futuro Tres Cantos: "El libro cuenta que el futuro de la ciudad son dos macroparques que en realidad son dos proyectos faraónicos con los que no está de acuerdo mucha gente de la ciudad. Se trata de aprovechar una zona de la ciudad en la quieren meter zonas verdes, pero también construir edificios, polideportivos, restaurantes, un campo de golf... Es decir, una serie de instalaciones que nosotros y otros 17 colectivos sociales de Tres Cantos entendemos que no son necesarias: creemos que es mejor que el entorno quede más natural y no realizar macroproyectos que van a costar mucho dinero, aunque la ciudad tiene superávit y eso facilita que el equipo de Gobierno del PP tire para adelante. Desde que tiene mayoría absoluta, el PP piensa más en la rentabilidad económica que en rentabilidad social. El alcalde se vanagloria de que él está tratando de contactar con los colectivos para que la ciudad la construyamos entre todos, pero no es verdad".

Extracto del libro que Ganemos Tres Cantos ha presentado ante la Junta Electoral de Madrid como prueba. — Público / GANEMOS TRES CANTOS

Sanmiguel, Muñoz y Más coinciden en algo más: el PP no puede usar dinero público para sus políticas partidistas y menos con las elecciones autonómicas en Madrid tan cerca. "Tú no puedes hacer un libro desde el Ayuntamiento pagado con fondos públicos diciendo 'yo so soy el alcalde, lo reparto a todos los colegios y yo soy el bueno y fíjate que ciudad más bonita tenemos, que vamos a hacer unos parques pero con edificios dentro'", resume Gabriel Muñoz. "A lo mejor dice la Junta Electoral que no es publicidad, pero a nosotros nos parece clarísimo".

"¿9.000 euros y se han editado 5.000 ejemplares? Sale a menos de dos euros por libro. No me salen las cuentas"

Sobre la utilización de ese dinero público, Elisa Lidia Miguel asegura a Público que el libro ha costado "en torno a 9.000 euros" a las arcas del Ayuntamiento. Nadie se cree esa cifra. "¿9.000 euros y se han editado 5.000 ejemplares? Sale a menos de dos euros por libro. No me salen las cuentas", afirma Gabriel Muñoz, de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos. "Me parece poco para los 5.000 ejemplares, pero todavía no hemos podido ver el contrato menor que se ha adjudicado: no está todavía en el portal de transparencia del Ayuntamiento. Nosotros llevamos una semana pidiendo ese contrato pero aún no lo tenemos", añade Federico Más.

Sanmiguel concluye que si el PP quiere publicidad debería pagarla de su propio bolsillo, más ahora con unas elecciones a la vuelta de la esquina: "Ha sido casualidad, evidentemente, esto no está hecho a propósito, pero la verdad es que el libro sale en precampaña. Si el PP coge y paga su publicidad y la buzonea entre los vecinos con su dinero, pues genial, pero con dinero público hacer este tipo de cuentos que adoctrinan a los niños, es una barbaridad".