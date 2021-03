El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado este domingo la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo al inadmitir el recurso con medidas cautelarísimas presentado por la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid contra el decreto de Isabel Díaz Ayuso.

De esta forma, y tras dos días de deliberación, los magistrados rechazan las medidas cautelares instadas por los letrados de la cámara madrileña en su recurso contra el decreto de disolución y convocatoria de comicios al avalar "la validez y eficacia" del mismo, que "no pueden verse comprometidas por la presentación ulterior de una o varias mociones de censura".

"Sostener lo contrario dejaría, eventualmente, a la mera voluntad del número de diputados que ostentaran la representación exigida para presentar una moción de censura -15 por 100- el eficaz ejercicio de aquella potestad, bastando con presentarla con posterioridad a la adopción del acuerdo de disolución para privarle de virtualidad alguna", argumentan.

El TSJM considera que una interpretación literal del artículo 21 del Estatuto de Autonomía y del artículo 1.1 de la Ley 5/1990 permite a la Presidencia de la Comunidad de Madrid realizar, "sin paliativos y por más que esté obligada a hacerlo mediante un decreto y con los demás requisitos, acordar la disolución anticipada de la Asamblea de Madrid".

Y esa facultad queda "válidamente ejercitada" desde el momento en que Díaz Ayuso firmó el decreto de disolución tras romper con su socio de Gobierno, "sin perjuicio de que la eficacia de esta convocatoria electoral se despliegue una vez publicado el repetido decreto en el Boletín Oficial".

Dice Ayuso que se votará porque Madrid "está en su derecho"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que "el 4 de mayo Madrid va a elecciones porque está en su derecho".

Díaz Ayuso ha escrito este mensaje en Twitter junto a una noticia del diario ABC titulada "La Justicia da la razón a Ayuso y habrá elecciones el 4 de mayo".



En cambio, la diputada de Más Madrid y candidata a la Presidencia de la Comunidad madrileña, Mónica García, ha dicho que este domingo "se consuman unas elecciones irresponsables", pero ha asegurado que está "preparada" para echar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso "de la Puerta del Sol", donde se ubica la sede de la presidencia regional.

"No hay problema: Me enfrenté al virus (Mónica García es médico) y me enfrentaré a Ayuso", ha señalado la candidata de Más Madrid.