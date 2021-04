TVG rechaza lo ocurrido con el presunto caso de acoso durante un programa y anuncia que tomará medidas

La televisión gallega TVG rechaza lo acontecido en el programa Land Rober Tunai Show que se emitió durante la noche de este jueves, donde se intentó la reconciliación de una chica con su expareja, que al parecer la acosaba, y tomará medidas para que no vuelvan a producirse hechos de esa naturaleza.

La cadena pública emitió este sábado un comunicado en el que expresa su compromiso con las políticas de mujer e igualdad y en el que indica que el ente solo tuvo conocimiento de estos hechos en el momento de la emisión, razón por la que se envió un escrito a la productora para que aclarase lo sucedido.

Lamenta la situación vivida por la chica de 20 años que estaba entre el público y a la que ha trasladado su pesar por los hechos vividos.

La productora CTV, que tiene encomendada la dirección del mencionado programa a Destino Bergen, encargada de la creación de contenidos, ha enviado otra nota en la que discrepa del tratamiento llevado a cabo y en la que hace saber que la TVG fue ajena.

El presentador del espacio, Roberto Vilar, ha aprovechado la emisión este viernes de otro espacio al frente del cual está, Quen anda aí?, para pedir disculpas públicas.

"Nunca tendría que haber llegado a pasar eso. Nosotros, con nuestra buena intención de contar una historia de amor, creíamos, yo personalmente creía, que teníamos una historia de amor, y me equivoqué completamente", ha indicado.

"Lo siento mucho, es fallo mío y voy a procurar que no vuelva a pasar. Voy a procurar mejorar en este aspecto. Estar más alerta de verdad. Gracias y disculpas a la chica, a la familia, a los amigos, a todos. Es un error que no puede volver a ocurrir y es un error principalmente mío y así lo estoy viviendo", ha proseguido.

Un joven de 27 años contactó con Land Robert Tunai Show para intentar reconciliarse con la que hasta hacía un mes era su novia. Ella, sentada entre el público, rechazó verlo y al contarle Roberto Vilar, que tenía a la comunicadora Toñi Moreno como invitada, que a él se le veía muy enamorado y sabía que había metido la pata, ella acabó ofreciendo su versión de los hechos y sollozando.

"¿Estarías con una persona que después de un mes te controla el móvil, te hace perder a todos los amigos o un trabajo estupendo? Yo tardé un año y medio en darme cuenta, pero no voy a volver atrás", señaló.

Roberto Vilar entonces le informó de que no sabía nada y admitió su torpeza, para a continuación añadir que al menos esa falta de reflejos había servido para que ella explicase una realidad que por desgracia es muy habitual y que no debería estar pasando. Vilar, en su perdón emitido en Quen anda aí?, no ha podido evitar las lágrimas.