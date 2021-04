Según Canal Sur Noticias (RTVA), es "uno de los mejores centros de entrenamiento en intervención policial que hay en toda Europa" e imparte "cursos de reciclaje semanalmente para los mejores policías que tenemos aquí en España". Se trata del Centro de Entrenamiento de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de La Enira en la estación de Linares-Baeza y unos 300 policías llegan semanalmente a ese poblado para hacer prácticas.

En este centro formativo se hacen las pruebas para formar parte de las Unidades Especiales y por eso tiene fama de ser el centro policial más duro que hay en España. "Curiosamente, los cursos más duros son aquellos de selección de personal para determinadas unidades, que además son cursos duros por su propio contenido y porque son muy selectivos" –explicaba hace unos años a RTVA Jorge Bugarín, jefe del Centro de Prácticas Operativas La Enira–. "Es decir, hay cursos que duran a lo mejor dos meses y que tienes que ir aprobando cada día. El día que no superas la evaluación que los instructores hacen, simplemente pierdes la posibilidad de hacer esa especialidad y te tienes que volver a tu plantilla".

Porque, además de las UIP, en La Enira también se entrenan las unidades de desactivación de explosivos (TEDAX), que practican allí con el robot de detonación controlada y los trajes para la guerra química.

Los antidisturbios se autodenominan "uiperos", por la UIP

Pero los más numerosos son los antidisturbios, pues en La Enira se preparan unos 3.000 cada año, y hace poco se graduó allí la Promoción XXXIV de las UIP, cuyos miembros se autodenominan "uiperos" y que tienen sus más importantes misiones en Madrid, de lejos el principal centro de manifestaciones y movilizaciones callejeras de toda España.

En La Enira fueron entrenados los antidisturbios que participaron en las cargas del pasado miércoles contra los manifestantes antifascistas de Vallecas, después de que el líder de Vox, Santiago Abascal –que celebraba allí un mitin no autorizado del partido de extrema derecha–, bajara del atril para romper con sus guardaespaldas la barrera policial y provocar a los vecinos que protestaban por ese acto de propaganda ultra.

El pasado 27 de febrero se clausuró en La Enira el curso de especialización en intervención policial de la Promoción XXXIV de las UIP, que es de obligado cumplimiento para la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Duró 15 días y lo describió así, a través de la cuenta de Twitter, un portavoz de la Policía Nacional:

Así se han formado nuestros agentes de la #UPR durante un curso impartido por la #UIP sobre los nuevos desafíos en el ámbito de la #seguridad #PolicíaNacional pic.twitter.com/BLlftwGG9a — Policía Nacional (@policia) February 27, 2021

"La primera semana es todo teoría, basada en materia y temas de actualidad, al objeto de que el funcionario pueda patrullar y salir a la calle con las mejores nociones jurídico-técnicas posibles, y luego la segunda semana consiste en unas prácticas que se desarrollan en diferentes instalaciones policiales y militares al objeto de poder desplegar y dar respuesta a cualquier incidente de orden público que pudiera surgir en la ciudad donde desarrolla sus funciones la UPR".

No obstante, dos vídeos tomados al final de esas prácticas de intervención policial, a los que Público ha tenido acceso, muestran que también se imparten a los integrantes de la UIP unos principios de moral y disciplina paramilitar, incluso de exaltación del "uipero gran guerrero" dedicado a "expulsar al invasor", que poco tienen que ver con el mantenimiento del orden público en las urbes de un país democrático con derechos fundamentales de manifestación y reunión.

Este próximo vídeo muestra a la Promoción XXXIV de las UIP, al finalizar su instrucción en La Enira, coreando las estrofas que les va cantando un instructor:

"Uipero gran guerrero quiero ir contigo a expulsar al invasor"

Caminando bajo el sol / con el monte alrededor / son los hijos de la ería / UIP lo son de honor.

Y esos hombres tan curtidos / por el frío y el calor / por la sed y la fatiga / UIP lo son de honor.

Canta, canta uipero / que se escuche bien tu voz / que retumben las montañas / y engrandezca el corazón.

Uipero gran guerrero / caballero del honor / llévame, quiero ir contigo / a expulsar al invasor.

Y la gente a tu paso / tus hazañas cantará / por todos los que cayeron / y murieron por la paz.

"Uipero, uipero / ahora sé lo que se siente / ya no somos los gatitos / ya no somos cucarachas

[todos juntos golpeándose el pecho con la mano abierta]

Canta, canta uipero / que se escuche bien tu voz / que retumben las montañas / y engrandezca el corazón.

Uipero, uipero / te custodio hoy al verte / ya no estás entre nosotros / ahora luchas con la muerte.

Uipero, uipero / ahora sé lo que se siente / ya no somos los gatitos / ya no somos cucarachas / ya no somos los picachu / ahora sé lo que es el cielo / porque ya soy uipero.

Canta, canta uipero / que se escuche bien tu voz / que retumben las montañas / y engrandezca el corazón.

"Por España moriré / por eso soy UIP"

Promoción 34 / si te caes de mi mano / ahora ya somos familia / tu serás siempre mi hermano.

Promoción 34 / en curso de ejecución / por España moriré / por eso soy UIP.

Canta, canta uipero / que se escuche bien tu voz / que retumben las montañas / y engrandezca el corazón.



En las imágenes se puede apreciar cómo uno de los dos instructores que dirigen el cántico, con el brazo izquierdo en la espalda, luce una camiseta con el escudo de estilo táctico militar yanqui con diseño de calavera de "El Castigador" (el origen del emblema es "The Punisher" de los comics Marvel sobre un vigilante italiano-estadounidense que comete asesinatos, secuestros, extorsiones e incluso torturas en su campaña contra el crimen), que ha sido protagonista de tres películas y dos series de TV norteamericanas de extrema violencia.

La doctrina hiperviolenta de "El Castigador"

Parche bordado The Punisher con el escudo de las UIP en la frente de la calavera. — Público

"El Castigador" es un ídolo y modelo para los paramilitares y mercenarios estadounidenses, que coleccionan toda su parafernalia, pero también lo es para muchos uiperos españoles, hasta el punto de que la propia Amazon ofrece el "Parche Bordado Termoadhesivo Fotoimpreso The Punisher UIP El Dolor es Temporal... La Gloria, Eterna", con la bandera de España en los márgenes y el escudo de las UIP (un león rampante) en la frente de la calavera de "El Castigador", cuya imagen reproducimos aquí.

El carácter extremadamente violento del personaje "The Punisher" (Francis Castle) queda patente en las populares recopilaciones de sus frases lapidarias, una de las cuales proclama: "​En ciertas situaciones extremas, la ley es insuficiente. Y para compensar su insuficiencia, es necesario actuar fuera de la ley".

Público también ha tenido acceso a otro vídeo de camaradería bajo el sol en el centro de entrenamiento de Linares, en el que un instructor riega con una manguera a los uiperos, quienes corean otra cantinela marcial que termina proclamando: "¡Hemos venido a por el curso y lesionarnos nos da igual! ¡Viva la UIP! ¡Viva España!"

Lo mostramos a continuación:

"¡Quiero un león en mi manga!"