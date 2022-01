UGT y CCOO dicen "basta ya" y convocan manifestaciones contra el deterioro de la sanidad pública en Andalucía

Los sindicatos mayoritarios en Andalucía dijeron este miércoles "basta ya" y convocaron manifestaciones en todas las capitales de provincia en contra del deterioro de la sanidad en Andalucía. Las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López lo anunciaron en rueda de prensa este martes.

Las centrales quieren que sean manifestaciones "abiertas a todas las organizaciones, que tengan un carácter social". "[Buscamos] que una sola voz apueste por la sanidad pública. No todos tenemos dinero para los seguros privados. No podemos permitir la mercantilización de la salud", dijo Castilla. "Estamos hartas y hartos de tener miedo a ponernos enfermos", aseguró López.

El anuncio llega en el año electoral, después de que ambas compartieran hace unos días diagnóstico con el nuevo líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien viene proponiendo un pacto social por la salud y la preocupación sobre el estado de la sanidad y ante el temor de que, ante la presión de la pandemia, el deterioro sea profundo, han decidido movilizarse.

Ambas, Castilla y López, arremetieron con dureza contra la gestión sanitaria del gobierno que encabeza Juanma Moreno (PP): "Moreno Bonilla ha engañado a los profesionales del sistema sanitario público en Andalucía. No cumple los acuerdos. Me harto de escuchar herencia recibida. Llevan tres años están para gestionar", dijo Castilla.

El Gobierno andaluz defiende como un mantra que en sus presupuestos se ha incrementado exponencialmente el gasto sanitario y que jamás en la historia se ha invertido tanto. "Tanto dinero ha subido el presupuesto dicen: ¿Cuánto ha ido a la privada y por qué no sirve para contratar?", se preguntó Castilla. "El llamado refuerzo covid no es refuerzo es estructural. Hacen falta", agregó, en referencia a los 8.000 sanitarios a los que no se renovó el contrato.

"Los andaluces y andaluzas estamos pagando las consecuencias de la deficiente gestión del Gobierno andaluz con la sanidad pública", dijo López. "Bastaría con que el consejero de Salud o el propio presidente de la Junta se diera una vuelta por cualquiera de los centros de atención primaria de nuestra tierra: largas colas, conseguir una cita en atención primaria es misión imposible, retrasos de más de 20 días para tener una cita… Y un largo etcétera de dificultades que en la práctica están haciendo que la gente de a pie tenga impedido su acceso real y efectivo a la sanidad pública, que es un derecho del que nadie nos puede privar", manifestó la secretaria general de CCOO.

A eso se suma, señaló López, que este colapso "está impidiendo una acción preventiva que afecta gravemente a la curación de otras enfermedades" y "está dejando fuera del sistema a las personas mayores y a quienes carecen de medios para conectarse digitalmente. Son vivencias de la gente corriente: nuestros padres, hermanos, vecinos o nosotros mismos. La gente corriente es la que necesita acceso a la sanidad pública. Y quienes no la necesitan, porque pueden pagar la sanidad privada, son los que no tienen reparos en recortarla y en externalizar servicios a la privada haciendo de la salud de todos un producto que comprar y vender".

Sistema tocado

"El sistema estaba tocado, es cierto, pero la anterior crisis se afrontó con contención del gasto público, claro la mentalidad es privatizar, hacer negocio con la sanidad pública, quien hace negocio es la candad privada a costa de los trabajadores. Los profesionales lo han dado todo y la ciudadanía no está recibiendo el dedico a la protección de la salud, en el artículo 43 de la Constitución", remachó la secretaria general de la UGT.

En el año electoral, al presidente Moreno está a punto de estallarle la situación de la sanidad pública en Andalucía. Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Andalucía está, junto a Murcia y Madrid, a la cola de la financiación por habitante (hasta 300 euros por debajo de la media de todas las comunidades autónomas).

Este asunto está presente en las conversaciones diarias, está al cabo de la calle. Como ya comprobó el PSOE en los comicios autonómicos de 2018, la falta de eficiencia y la sensación de desamparo y de caída del sistema de salud público, universal y gratuito es un buen motivo para cambiar un Gobierno. En el año electoral, la izquierda busca no cometer los mismos errores que en Madrid, hablar de las cosas del comer y no centrarlo todo en una polarización ideológica. Alcaldes y sindicatos han empezado a moverse. El consejero de Salud, Jesús Aguirre tiene trabajo por delante.