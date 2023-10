UGT y CCOO piden a Sánchez que incluya en sus negociaciones cuestiones sociales y laborales, no solo territoriales

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha iniciado su ronda de contactos de cara a la investidura. Tras verse el pasado miércoles con Yolanda Díaz, la primera reunión de esta semana ha sido con los líderes sindicales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Durante el encuentro, que se ha producido en la sede socialista de Ferraz, los dos secretarios generales han pedido a Sánchez que esta legislatura, una vez haya investidura, ponga el foco en las cuestiones sociales y laborales, aparte de las territoriales que centran el debate político en estos momentos.

Tanto UGT como CCOO ya pusieron encima de la mesa hace unas semanas cuáles son sus prioridades para un futuro Gobierno. Entre ellas destacan la reducción del tiempo de trabajo, el blindaje del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por ley o encarecer el despido. Todas estas cuestiones ya las ha puesto encima de la mesa Sumar en sus negociaciones con el PSOE.

"Hemos puesto el foco en la necesidad de que se abra cuanto antes la legislatura y de que haya cuanto antes un Gobierno para hacer frente los desafíos laborales y sociales. Nuestro mensaje fundamental es que la investidura debe abrir la puerta a una legislatura que tenga como vector los aspectos sociales. Sabemos que se están hablando las cuestiones territoriales pero los sindicatos piden la vertiente social", ha afirmado Sordo en una rueda de prensa tras la reunión.

El secretario general de CCOO ha añadido que "es factible que se llegue a un acuerdo" que concite una mayoría parlamentaria que, esperan en su sindicato, "sea estable". Sordo se ha referido expresamente al papel de Junts, más alejado ideológicamente de sus postulados. "Sabemos que en cuestiones sociales hay matices. Pero lo importante es que el vector social sea el central y cada partido tendrá que explicar sus posiciones. La posición de Junts la iremos viendo", ha afirmado.

Por su parte, Álvarez ha destacado que para UGT "es muy importante que en estas negociaciones se pueda cerrar un acuerdo". "Creemos que la ciudadanía ha hablado. Hay un Congreso en el que todos los diputados tienen el mismo valor", ha señalado. El líder de UGT ha recordado que su hoja de ruta es pública y conocida. Y continúa siendo la misma. El mensaje principal que trasladan es "consolidar los avances logrados en los últimos cuatro años".

La amnistía y la convivencia en Catalunya

Ambos dirigentes sindicales han sido preguntados sobre su posición respecto a la amnistía que piden los partidos independentistas. "Hay que continuar avanzando en este camino para garantizar una mayor convivencia en Catalunya y el resto del Estado", ha destacado Sordo.

El líder de CCOO ha reconocido que no han profundizado con Sánchez en esta cuestión "sensible" pero sí ha señalado que "reconducir las situaciones de convivencia y normalidad política no pasan por una visión punitivista. "Hacen falta medidas que aborden la normalización de la vida política en Catalunya", ha afirmado.

"No tenemos por qué ir a posiciones extremas ni a pensar que se acaba mañana el mundo porque haya una mayoría en el Congreso que en el marco de la Constitución tome aquellas medidas que políticamente crea que necesita el país para seguir avanzando", ha señalado por su parte Álvarez.

El líder de UGT ha reclamado al mismo tiempo el respeto a la Constitución pero también a las "decisiones soberanas" que la ciudadanía tomó el 23 de julio en las urnas y, por consiguiente, con sus representantes en el Congreso y Senado.