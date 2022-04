Unidas Podemos pregunta al Gobierno qué pasa con el indulto a María Salmerón

Diputados andaluces de Unidas Podemos han registrado una pregunta dirigida al Gobierno –el ministerio de Justicia lo dirige Pilar Llop, del PSOE– en el Congreso para saber qué pasa con el indulto de María Salmerón, un ejemplo de violencia institucional hacia las mujeres. A finales de marzo pasado, un jugado penal de Sevilla dio por desestimado el indulto solicitado para Salmerón con el argumento de que había pasado un año y el ejecutivo no había dado respuesta.

Desde finales de enero de 2021, la ejecución de condena a nueve meses de prisión por desobediencia a la autoridad dictada en 2019, al seguir incumpliendo Salmerón la custodia compartida de su hija con el padre maltratado, "estaba suspendida hasta que fuera resuelta la solicitud de su nuevo indulto, con su aceptación o denegación", afirma Unidas Podemos.

Pero esta situación ha cambiado, porque la jueza, en concreto, afirmaba en una decisión del pasado 29 de marzo que, "habiendo transcurrido el plazo de un año [desde la petición] debe entenderse desestimada la solicitud de indulto". Y luego, indicaba, en esa misma providencia, que debía requerir a Salmerón "para el ingreso voluntario en prisión a fin de cumplir la pena impuesta".

Unidas Podemos quiere saber, así, con detalle, en qué situación se encuentra este indulto, que sería el cuarto que podría recibir Salmerón por el mismo delito: la desobediencia por incumplir el régimen de visitas de su hija con su exmarido, condenado por malos tratos en 2008, según se lee en la pregunta.

Protección

"El propio Gobierno ha manifestado públicamente que ninguna mujer debería ser condenada y entrar en prisión por proteger a sus hijos de la violencia machista y de un maltratado. Es evidente que la violencia institucional hacia las mujeres no se resuelve con una medida excepcional como es el indulto, pero son los indultos gubernamentales los que han conseguido hasta ahora que Salmerón no entre en prisión", afirman los diputados de UP.

La plataforma en apoyo a María Salmerón ha exigido que el Gobierno lleve "ya" la petición de su indulto al consejo de ministros y ha pedido apoyo para acabar "con la justicia patriarcal y el acoso institucional que sufren las mujeres víctimas de violencia de género por proteger a sus hijas e hijos".