Unidas Podemos registrará una iniciativa en el Congreso para retirar títulos nobiliarios a condenados por corrupción

El Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso registrará una iniciativa para retirar títulos nobiliarios a personas que sean condenadas por corrupción. Lo ha anunciado este lunes el portavoz de Podemos y miembro de la Mesa de la Cámara Baja, Javier Sánchez Serna, que ha explicado que su formación ya trabaja en esta medida, que llegará "en los próximos días".

Lo que ha motivado esta decisión de Podemos ha sido la imputación del empresario Luis Medina, marqués de Villalba, en el caso de la supuesta contratación irregular con el Ayuntamiento de Madrid para la compra de material sanitario.

Medina está siendo investigado junto al también empresario Alberto Luceño por supuestos delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. A juicio de Sánchez Serna, "un título nobiliario no deja de ser un reconocimiento público a personas que representan la ejemplaridad pública. Una persona que supuestamente ha estafado a todos los madrileños no puede ir por ahí presentándose como marqués".

Todavía no han decidido en la organización cuál será la fórmula jurídica de esta iniciativa (una proposición de ley que la incluya o una proposición no de ley que no sea vinculante pero que inste al Gobierno a aprobarla), pero el portavoz de Podemos ha avanzado que se sustanciaría en un cambio en el Código Penal.

"El cauce tiene que ser una modificación en el código penal que permita inhabilitar a gente que ostenta títulos nobiliarios por delitos relacionados con la corrupción; ese mecanismo debe existir y vamos a trabajar para que se apruebe", ha insistido.

También ha hablado Sánchez Serna de los resultados de la primera vuelta de las elecciones francesas (que se han saldado con el paso a la segunda vuelta de los comicios del actual presidente, Emmanuel Macron, y de la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen). Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa, ha quedado tercero, muy cerca de la ultraderecha.

El portavoz de Podemos no ha querido pedir abiertamente el voto para Macron en la segunda vuelta, pero, al igual que Mélenchon, ha defendido que "ningún voto puede ir a parar a la extrema derecha". Sánchez Serna ha dicho que son precisamente las "políticas neoliberales" de Macron lo que ha nutrido y reforzado al Frente Nacional de Le Pen.

"Las políticas neoliberales no sirven para contener a la ultraderecha. El neoliberalismo es quien alimenta a la extrema derecha, y se la frena con políticas sociales y progresistas", ha concluido.