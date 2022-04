El 25 de marzo es la fecha marcada en el calendario. Ese día el juez Adolfo Carretero ha citado a los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Javier Luceño a cuenta de la querella interpuesta contra ambos por delitos relacionados con comisiones en la compraventa de material sanitario al comienzo de la pandemia.

Medina ha hablado con LOC, el suplemento de El Mundo, donde ha afirmado estar tranquilo, y ha cargado contra el Ministerio Fiscal, dado que ha sido Anticorrupción quien ha destapado sus presuntos delitos. "La Fiscalía, ya sabes, son todos de izquierdas y así actúan. En este caso lo que buscan es si mi socio y yo le pagamos a algún político para conseguir los contratos. No hay nada de eso", ha afirmado.

En concreto, el organismo público estima que los empresarios habrían inflado los precios "con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". De hecho, se habrían llevado seis millones de euros en comisiones con los que compraron artículos de lujo, como un yate o coches de alta gama.

"Me dedico al comercio internacional, he conseguido con un amigo material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid cuando más se necesitaba durante la pandemia, tengo un contrato perfectamente legal, he cobrado por mi gestión. No hay irregularidad alguna", ha asegurado Luis Medina.