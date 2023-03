La Universidad Complutense no autoriza finalmente el acto por el 8M de Rocío Monasterio

El acto que tenía previsto la ultraderecha de cara al 8M en la universidad pública no tendrá lugar. Así lo ha comunicado la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que ha informado a través de sus redes que el acto que iba a protagonizar la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, no se llevará a cabo.

Según detallan desde la UCM, la cancelación del evento –previsto para este miércoles a las 12 horas– se debe a que no había sido "autorizado ni tenía asignado un espacio para su celebración".

La noticia ha generado indignación en la representante de Vox, que no ha dudado en tildar de "dictadura" a la universidad. No sin cierto victimismo, la representante ultra ha cargado contra el centro educativo: "En la universidad hoy no existe la libertad, esto es una auténtica dictadura, se censura al discrepante. Algunos no tenemos derecho a hablar".

La formación de ultraderecha, por su parte, ha ahondado en ese papel de víctima y también ha cargado con dureza contra esta decisión: "De nuevo la UCM cancela una conferencia de 'Libertad Sin Ira' por disentir de los postulados progres. Es indignante cómo el totalitarismo se ha instalado en las universidades. Animamos a los jóvenes a dar la batalla en todas las facultades. Vox estará con ellos siempre".

Un acto "en defensa de la mujer"

El acto cancelado –cuyo epígrafe es 'En defensa de la mujer'– estaba auspiciado por el movimiento universitario conocido como 'Libertad sin Ira', mismos organizadores del acto 'Tengamos memoria: Contra la apología de ETA', que no se pudo celebrar el pasado viernes en la Complutense y tuvo lugar finalmente en el Centro Cultural Galileo.

Hace apenas tres días, la dirigente de Vox manifestaba que tanto ella como "muchas mujeres" están "hartas del 8M". Unas palabras que ahondan en ese pulso de Vox al feminismo, formación que ha tratado desde su irrupción de romper el consenso político en torno a la condena de la violencia machista y la defensa de los derechos de las mujeres, entre otras cuestiones, a base de difundir noticias falsas y debates que parecían zanjados.