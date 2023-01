El rector que ha distinguido a Ayuso, víctima de su pasividad y de las luchas de poder en la Universidad Complutense

La polémica distinción a Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha puesto a su rector en el disparadero. Joaquín Goyache, un anónimo catedrático de veterinaria que en 2019 ganó de forma inesperada y muy ajustada las elecciones a rector de la UCM a Carlos Andradas, ha visto cómo en apenas unas semanas todo su trabajo de casi cuatro años al frente de la universidad pública más conocida del país ha quedado en entredicho tras otorgar a la presidenta de la Comunidad de Madrid una mención honorífica que la mayor parte del alumnado y una buena parte del profesorado ni entiende ni comparte.

La decisión le puede salir muy cara a Goyache. El actual rector tenía previsto presentarse a la reelección el próximo mes de mayo, cuando expira su mandato. Aspiraba a renovar su cargo tras cuatro años de una gestión discreta y correcta que no había levantado ampollas en un mundo siempre tan convulso como es el universitario. Sin hacer mucho ruido, Goyache fue capaz de mantener un difícil equilibrio entre su equipo de gobierno, formado por vicerrectores de ideologías opuestas: entre ellos los hay próximos a Podemos, algunos progresistas y también del ala dura del PP de Madrid. Goyache había logrado mantener la paz entre estos sectores. Hasta que la bomba Ayuso explotó.

Desde el año 2003, año en que se convirtió en decano de la Facultad de Veterinaria, Goyache siempre ha exhibido un perfil moderado, más cercano a los sectores progresistas de la UCM que a los conservadores. Incluso fue vicerrector de Posgrado y Formación Continua de la Universidad Complutense entre los años 2013 y 2015 durante el mandato de José Carrillo, el hijo de Santiago Carrillo.

"No ha sido mal rector. Ha tenido una buena gestión, por ejemplo la cobertura de la pandemia durante la selectividad. Los primeros años han sido excelentes y ha hecho una buena política promoción de profesorado. Digamos que la fase negra de Goyache ha llegado en los últimos meses con la polémica del Colegio Mayor Elías Ahuja y ahora con lo de Ayuso. Casos difíciles que no ha gestionado bien", explica Eva Aladro, catedrática de Teoría de la Información en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM.

Ahora a Goyache se le acusa de ser el principal impulsor de la distinción a Ayuso, sobre todo entre las asociaciones de estudiantes, que denuncian que la decisión se ha producido "a dedo, sin seguir los protocolos habituales". Otros, sin embargo, consideran que este catedrático de veterinaria nacido hace 60 años en Navarra ha sido víctima de las luchas de poder y del Juego de Tronos político que se está dando en la UCM, sobre todo en este año electoral. Sin embargo, esos mismos señalan que no ha tenido el coraje para negarse y prohibir la mención a Ayuso.

La mayoría de las fuentes consultadas para este artículo sostienen que Goyache ha sucumbido a las presiones del sector derechista del rectorado de la UCM para otorgar el reconocimiento a Ayuso y que lo ha hecho como peaje tras pactar una candidatura común con el sector más derechista –manejado entre bambalinas por Federico Morán, ex secretario general de Universidades con el PP– para derrotar a Andradas, próximo al PSOE. La alianza funcionó en 2019 pero a cambio Goyache tuvo que incluir en su equipo de gobierno a dos vicerrectores muy próximos al PP, Juan Carlos Doadrio (Relaciones Institucionales) y José Ignacio López (Política Económica). Y de ahí hasta Ayuso hay un paso.

Muchos señalan a Doadrio como el instigador de la mención a Ayuso. Tanto éste como López han dimitido por la polémica. López lo hace para presentarse a las próximas elecciones; Doadrio para apartar los focos sobre él.

"El rector ha gestionado la universidad con buena voluntad y haciendo equilibrios con su equipo rectoral durante todo su mandato. Pero el sector del PP está dispuesto jugar muy fuerte. Ahora que se acercan las elecciones, la intención ha sido darle una puñalada. Esa es la interpretación que el propio Goyache ha dado a uno de los firmantes del documento contra la nominación de Ayuso", explica Fernando Quirós, catedrático de Periodismo, quien sospecha que detrás de la distinción a Ayuso también ha manejado los hilos Jorge Clemente, decano de la Facultad de Ciencias de la Información, próximo al PP de Madrid y muy crítico con Goyache en los últimos años.

El propio Goyache no se ha cansado de repetir en los últimos días que la designación de Ayuso no le gustaba nada. "Él mismo nos decía que no puede hacer nada, que no está a favor de la situación", confiesa Aladro. Pero no hizo nada por evitarlo cuando podría haberlo hecho y por eso le llueven las críticas: "El que firma los papeles es él, quien decide seguir adelante aunque sea institucionalmente es él. Es muy complejo decir que no, pero el fallo está en que tú decidas otorgar ese premio. Das una imagen de dependencia o sumisión y te hundes", analiza Ana Aladro.

"Joaquín Goyache es una persona de perfil centrista que ha intentado contentar a todo el mundo y se ha visto completamente avasallado. Él tiene principios, es una persona muy comprometida con la UCM y es de trato muy afable, pero por algún motivo, por alguna obligación o compromiso, se ha visto conminado a hacer este nombramiento de Isabel Díaz Ayuso. Con este tema se ha visto vencido por las circunstancias. La situación que le ha tocado vivir exigía un golpe de carácter y no lo ha sabido dar", añade la catedrática.

"A Goyache se le ve en la cara que es una buena persona, pero a lo largo de su gestión ha sido víctima del pacto con los representantes del PP, que le llevó al rectorado en 2019. Le ha faltado un poco de mala leche en este asunto", abunda Fernando Quirós.

"Goyache es buena gente y de buen talante. No sé si ha pagado muchos peajes, lo que es cierto es que la UCM está gobernada por demasiados actores de la derecha. Este nombramiento de Ayuso lo que ha hecho es unir a los sectores más progresistas, pero no es una cuestión de izquierdas o derechas, es una cuestión de proponer como alumna ilustre a Ayuso, que no sólo ocupa un cargo institucional, algo que no había ocurrido nunca, sino que se le concede una mención a una persona que no hace nada por la universidad pública", afirma José Manuel García Vázquez, que fue jefe de gabinete de Carlos Andradas, predecesor de Goyache en el rectorado.

Con las elecciones convocadas para el próximo 28 de mayo, casi nadie cree ya que Goyache vaya a renovar su mandato aunque se presente. "Esto lo ha sacado del terreno de juego y le va a hurtar la posibilidad de ganar", sostiene García Vázquez. "Podría haberlo cortado en seco, pero, y eso lo define también, no es un hombre al que le guste tomar este tipo de decisiones: es de los que deja estar las cosas y en esta ocasión se ha comido el marrón asumiendo que la foto con Ayuso le va a costar la reelección", añade Quirós, quien cree que Goyache ha perdido una excelente oportunidad de ganar las elecciones "si hubiera dado un puñetazo en la mesa".

"La política tienes resultados inesperados. A Goyache esto le puede costar el puesto, porque la situación que se ha vivido es una situación para olvidar y él es causante de esa situación, aunque sea de forma involuntaria. Cuando das una sensación de debilidad tan grande, lo más probable es que no te vote nadie. Él solo se ha hecho el harakiri", concluye Aladro