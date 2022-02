La vacunación obligatoria en Austria entra este sábado en vigor

La vacunación contra la covid será obligatoria para los ciudadanos mayores de los 18 años en Austria a partir de este sábado, con multas que alcanzan los 3.600 euros para aquellos que se abstengan de cumplir la normativa.

La legislación ha sido publicada este viernes por su presidente, Alexander Van der Bellen, en la Gaceta Federal. La norma fue aprobada por la mayoría de los partidos de Gobierno de coalición y la oposición socialdemócrata y liberal, a excepción del ultranacionalista y antivacunas FPÖ, que se opuso al calificarla como un ataque a las libertades fundamentales.

Austria es el primer país europeo en aplicar la vacunación obligatoria contra el coronavirus a toda la población adulta

Las mujeres embarazadas, personas para las que la dosis suponga un riesgo y quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos 180 días, quedan exentas de la obligatoriedad de la vacuna.

El país austríaco no exige la dosis para desarrollar la actividad laboral, pero los empleadores pueden incluirlo en las condiciones laborales. Además, el texto indica que los ciudadanos que se encuentren en paro y sean rechazados por no estar vacunados, podrán perder el derecho al subsidio de desempleo.



Los no vacunados recibirán una carta a modo recordatorio para ser vacunados. En caso de no hacerlo y no asistir a las citas propuestas, estos serán multados.

Según el documento, la vacuna no puede "imponerse mediante el uso de la fuerza", por lo que, limita las sanciones económicas entre los 600 y 3.600 euros. Las autoridades comenzarán a imponer las multas a partir del 16 de marzo.

Durante las últimas 24 horas, Austria registró más de 36.000 positivos. Sus cifras se acercan al máximo de contagios, aunque los datos sobre los pacientes en cuidados intensivos se han reducido en las últimas semanas.