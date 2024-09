Los vecinos rechazan el crematorio de la M-40 en Madrid: "No somos basura"

Vecinos de Usera y Villaverde han salido a las calles este martes contra la concesión de la licencia de construcción del crematorio de la M-40 porque "supondría el desgaste más absoluto de todos los que viven en esta zona" y han avisado que "continuarán" con las concentraciones hasta conseguir su objetivo. "No somos basura", "ese crematorio lo vamos a parar", "no nos mires, únete", "San Fermín unido, jamás será vencido", han sido algunos de los claros de la concentración.

El Ayuntamiento de Madrid concedió en fecha 16 de agosto de 2024 la licencia para las obras del crematorio de la M-40 que el propio consistorio rechazó hace tres años porque no respetaba la distancia mínima de 250 metros respecto de otros usos exigidas por la Ordenanza de Protección de Medio Ambiente de Madrid. Además de en 2021, la instalación de este horno crematorio ya había sido previamente en 2002 y en 2015 y en 2021.

Para los vecinos es obvio que al no respetar esa distancia, se "pone en riesgo la salud de la ciudadanía" y exigen, por ello, al Ayuntamiento que cumpla con la normativa y no autorice el proyecto. Además, reclaman también un informe de impacto ambiental y la posibilidad de presentar alegaciones para asegurar la protección de la calidad del aire. Y argumentan, como telón de fondo del asunto, que la situación "refleja un problema más amplio en el sur de Madrid, donde se concentran las instalaciones perjudiciales para el ambiente y la salud".

Una sentencia

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), se parapetó detrás de una sentencia judicial. "A mí no me gusta nada ese crematorio, porque no me gusta nada, pero cuando la justicia habla, los demás tenemos que acatar. Sobre todo, cuando está en juego que dos funcionarios sean imputados y condenados".

Parcesa, la empresa funeraria, recurrió la decisión original del Ayuntamiento de denegar el crematorio y el Supremo ordenó al Consistorio dictar una nueva resolución, que llegó el pasado 16 de agosto.



Mientras, la oposición ha anunciado que irán a los tribunales contra ese crematorio. La socialista Reyes Maroto ha subrayado que respetan las resoluciones judiciales, pero no las "interpretaciones que el PP hace de ellas. "Iremos a los tribunales en el caso necesario", dijo. Podemos y Más Madrid también han iniciado acciones contra la licencia.