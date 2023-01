Esta vez la progresía mediática sí lo tiene claro

La prensa progresista y de izquierda se hace eco este lunes de la sentencia que ampara las calumnias contra Iglesias con piezas y columnas de opinión en varios diarios. Fijaos: Público: "La Audiencia de Madrid no ve delito en mentir para vincular a Pablo Iglesias con el narcotráfico y el terrorismo". El País: "La Audiencia de Madrid no ve injurioso vincular sin pruebas a Pablo Iglesias con el narcotráfico y el terrorismo". Eldiario.es: "La Audiencia de Madrid justifica que un militar vincule a Pablo Iglesias con el narcotráfico "por el contexto político y social"". Como veis, son titulares con enfoques claramente críticos con la decisión de la justicia madrileña.

De hecho, voy a analizar esos dos artículos, el de La Vanguardia y el de eldiario.es. Porque se posicionan de una manera que, aunque no debería ser sorprendente, lo cierto es que sí llama la atención leer ciertas cosas (dichas además con contundencia) en estos dos periódicos, teniendo en cuenta los precedentes.

Uno de estos dos artículos lo firma Marius Carol, miembro del Consejo Editorial de La Vanguardia, en ese mismo diario. Se titula: "El país de Anacleto". Y entre otras cosas dice: "Después de conocer la sentencia, uno cree que, tras suprimir la sedición del Código Penal, ahora toca eliminar la calumnia. Las acusaciones del ex espía las recogió El Correo y en ellas presumía de saber que Iglesias cobró dinero procedente de desfalcos y del narcotráfico venezolano, que proporcionó pasaportes falsos a terroristas de Hezbolá y que estaba contrastada su financiación de Irán. ¿Qué deben entender por honor estos ilustres togados? ¿Qué suponen que es una calumnia? Por cierto, el ponente del tribunal había sido ex cargo público de la Comunidad de Madrid con el PP. Pero este sesgo es irrelevante. Al menos en el país de Anacleto".

La Vanguardia "señalando a jueces" y planteando claramente que una sentencia, como es el caso, puede basarse en una interpretación errónea del derecho o directamente ir en contra de lo que pone en el Código Civil o el Código Penal. "¿Qué suponen estos ilustres togados que es una calumnia?" dice.

El otro artículo lo firma Íñigo Sáenz de Ugarte en eldiario.es, y se titula "¿Recibió Iglesias dinero del narcotráfico? No, pero en Madrid es legal decirlo. Los jueces de Madrid dictaminan que hay carta blanca para vincular a Pablo Iglesias con Hezbolá o el narcotráfico porque "el clima convulso" de la política no deja secuelas en el honor de sus protagonistas".

"El clima convulso". Si hay nubes y el viento es superior a 20km/h, se puede calumniar a Iglesias libremente. Aquí algunas partes del texto de eldiario.es: "Desde 2014, varios medios de comunicación han intentado relacionar a Pablo Iglesias y a Podemos con financiación procedente de Venezuela e Irán basándose en informaciones policiales originadas en el círculo de comisarios que colaboraba con el Partido Popular para atacar a sus rivales políticos. Ninguna de esas denuncias ha llegado a juicio por carecer de pruebas, lo que no ha impedido larguísimas instrucciones judiciales que alimentaron titulares durante años. Y luego estaban los medios digitales de ultraderecha que tenían incluso menos escrúpulos. Los jueces de Madrid están dispuestos también a proteger a estos últimos".

"Como siempre con las sentencias, los argumentos que se utilizan para sostener el veredicto son tan importantes como este. Es ahí donde los magistrados confirman que hay vía libre para imputar delitos a algunos políticos –seguro que no a todos– sin necesidad de tener pruebas".

El artículo que provocó la querella estaba firmado por Diego Camacho, un excoronel que formó parte del Cesid, el servicio de espionaje anterior al CNI. Camacho no se cortó al referirse a Iglesias y a Podemos: "Han cobrado dinero procedente de desfalcos y del narco venezolano, Pablo Iglesias proporcionó pasaportes falsos a terroristas de Hezbolá.

Otro ejemplo más: "Lo que sí hay contrastado es la vinculación del Sr. Iglesias con el narcotráfico de Venezuela. Es decir, ahora mismo hay en España un vicepresidente que ha estado a sueldo de dos potencias extranjeras". ¿Qué tienen que decir los jueces a estas imputaciones de delitos? "Son meras insinuaciones o atribuciones personales genéricas", dice la sentencia. Entregar pasaportes falsos a un grupo terrorista no es precisamente una atribución genérica. La Audiencia Nacional te condenaría por esa ayuda si pudiera probarla. Sobre si el caso podría suponer un delito de injurias al afectar al derecho al honor, el tribunal quiere dejar claro que Iglesias está obligado a tragar con lo que le echen. Que sea cierto o falso, no importa.

"Hay que maravillarse por el nivel de desprecio que estos jueces sienten por la política". "Creen que las descalificaciones son tan frecuentes que no dejan mancha en el honor de los políticos. No les resta credibilidad en absoluto que les relacionen con Hezbolá o el narcotráfico. No cabe duda de que esos magistrados no viven en nuestro mundo".

El artículo de eldiario.es: "Cuando políticos o periodistas critican sentencias o acusan a los jueces de parcialidad, estos se revuelven indignados y a veces piden amparo al CGPJ para que les proteja de esos ataques que tachan de infundados. Pero si alguien acusa sin pruebas a Pablo Iglesias de colaborar con un grupo terrorista libanés o tener algún vínculo con el tráfico de drogas, nadie debe molestarse ni creer que su honor se ha visto comprometido. La conclusión que podemos sacar es que importa mucho de quién estás hablando al lanzar esas imputaciones". Y concluye eldiario.es: "Lo que importa no es el Código Penal, sino el objetivo de los ataques. Al menos, la Audiencia de Madrid lo tiene muy claro". Repito: "Lo que importa no es el Código Penal, sino el objetivo de los ataques. Al menos, la Audiencia de Madrid lo tiene muy claro".

Lo primero, y vaya por delante, yo creo que hay que saludar y agradecer y aplaudir con total sinceridad que tanto La Vanguardia como eldiario.es se atrevan a decir esto. Es muy importante que lo hagan. Pero dicho eso, yo tengo que decir también (e igual hay quien piensa que es injusto decir esto o que es mezclar cosas distintas pero yo es la sensación que tengo), que me ha sorprendido leer esto, porque estos mismos diarios y en general la progresía mediática hasta antes de ayer defendían que decir esto mismo, exactamente lo mismo que ellos están diciendo hoy (que hay jueces que dictan sentencias en contra de lo que dice el redactado de una ley) era "señalar a jueces" (a todos los jueces además) y que es algo que está muy mal y que además es "victimismo".

Podríamos recordar unos cuantos artículos y escuchar a unas cuantas figuras mediáticas de ese espacio diciendo eso. Entonces, es un poquito contradictorio y a algunos nos da un poquito de rabia leer esto hoy, que insisto que está genial, pero tener que leer al mismo tiempo en esos mismos diarios, y en medio de una batalla política crucial por las leyes feministas, que si hay jueces fachas en campaña contra la ley solo sí es sí dictando sentencias en contra de lo que dice ley, el problema no es de los jueces fachas, que el problema es de las leyes feministas.