María Jáuregui, la hija del exgobernador civil de Gipuzkoa del PSE Juan María Jáuregui que fue asesinado por ETA en el año 2000, ha respondido a las palabras de la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril, que dijo durante la primera sesión del Pleno de Investidura que ETA "no está acabada".

"Mi aita también estaría feliz, Pablo Casado, porque ETA no existe, porque vamos a tener un Gobierno de izquierdas y porque era un firme defensor del diálogo", ha escrito en la red social. Del mismo modo se ha posicionado Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, edil del PSE-EE de Lasarte asesinado por ETA en 2001. "Me hace feliz que ETA no exista, que tengamos un gobierno de izquierdas en España, y que se encare el problema catalán desde el diálogo".

ETA ha sido uno de los temas en torno a los que se ha generado más polémica durante el debate de investidura. La diputada del PP Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal del Partido Popular asesinado por ETA en 1998 Alberto Jiménez Becerril, levantó de su escaño mientras Sánchez defendía que el Ejecutivo de Zapatero terminó con la banda terrorista. Según explicó en Twitter, lo hizo porque lo hizo porque "ETA no está acabada y sus herederos están sentados en el Congreso".

Mi aita también estaría feliz @pablocasado_ :

1. Porque ETA no existe 2. Porque vamos a tener un gobierno de izquierdas 3. Porque era un firme defensor del diálogo https://t.co/nOrRWmpCkh — Maria Jauregi (@MJauregiLasa) January 4, 2020

Mi aita también estaría feliz @pablocasado_ :

1. Porque ETA no existe 2. Porque vamos a tener un gobierno de izquierdas 3. Porque era un firme defensor del diálogo https://t.co/nOrRWmpCkh — Maria Jauregi (@MJauregiLasa) January 4, 2020

El hijo de Fernando Múgica critica a Sánchez

José María Múgica, hijo del dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996, ha criticado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por querer alcanzar la investidura con la abstención de EH Bildu. "Produce una náusea infinita", ha señalado.

No he tenido más remedio q levantarme de mi escaño para decirle a Sanchez, que había tenido la desfachatez de decir q Zapatero había acabado con ETA, que ETA no está acabada, q sus herederos, están sentados en el Congreso y que el, ha pactado con ellos para lograr su investidura. pic.twitter.com/97UGhfC8nS — Teresa Jiménez-Becerril (@teresajbecerril) January 4, 2020

En una carta escrita a mano dirigida al candidato socialista a la presidencia del Gobierno, y que ha sido difundida en Twitter por el presidente del PP, Pablo Casado, José María Múgica asegura haber seguido "con atención" las intervenciones de Sánchez en el debate de investidura de este domingo relacionadas con la memoria histórica.

La carta que José María Múgica ha mandado hoy a Pedro Sánchez: “Que usted pretenda alcanzar la investidura con la ayuda del fascismo que nos asesinó en el País Vasco, produce una náusea infinita y un profundo desprecio”. pic.twitter.com/GYF2GiLBsh — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 5, 2020

En este sentido, reprocha al presidente en funciones su falta de memoria histórica, al tiempo que relata la suya y la de su familia: "Ignoro cuál sea su memoria histórica, si es que la tiene. Verá, le contaré la mía, es sencilla".

"La parte europea de mi familia fue asesinada por el nazismo en Auschwitz. Aquí, en tierra española, la parte vasca -y socialista- de mi familia fue asesinada en dos tiempos: el primero, durante la criminal represión franquista en la Guerra Civil; el segundo, a manos del terrorismo etarra. Ya ve, siempre la misma peste fascista -tuviera la etiqueta que tuviera- nos asesinó", narra Múgica.

"Ahora, que pretenda usted alcanzar la investidura con la ayuda del fascismo que nos asesinó en el País Vasco, produce una náusea infinita. Y un profundo desprecio", ha lamentado Múgica, que solicitó hace un año su baja de la militancia del PSOE-EE tras publicarse una foto de la líder, Idoia Mendia, junto al abertzale Arnaldo Otegi.