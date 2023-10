"Sin los votos de Podemos y del espacio del cambio no será posible derrotar al títere de Feijóo en Galicia"

Podemos y sus aliados se quedaron sin representación en el Parlamento gallego en las últimas elecciones autonómicas. ¿Cree posible que puedan recuperarse?

En las generales del 23J la suma del voto progresista [BNG, PSOE y Sumar] superó a la suma de PP y Vox. Eso nos abre una ventana de oportunidad para que las gallegas tengan un Gobierno de cambio y progreso cuya prioridad sea desarrollar políticas sociales, porque estamos a la cola del gasto social.

También de vivienda, ante la dificultad del acceso de las gallegas a ella; de infraestructuras para vertebrar el territorio; de recuperación de la educación y de la sanidad, donde todos hemos podido comprobar lo que ha pasado este verano en los puntos de atención continuada (PAC) y la falta de medios que al final repercute en toda la ciudadanía

Y también en materia de turismo, porque estamos al borde de tener que gestionar algo similar a lo que ocurre en el Mediterráneo o en Baleares y Canarias, con un turismo desenfrenado y con precios y alquileres imposibles. Necesitamos un turismo que respete a la economía local. Y lo que está haciendo el PP frente a esa situación es, sencillamente, no abordar con políticas públicas la necesaria ordenación del país.

La anterior legislatura supuso la ruptura del espacio del cambio y de las mareas. ¿Es posible recuperar todas las alianzas que lo componían?

Podemos Galicia tiene clara la hoja de ruta. Vamos a contactar con el resto de las organizaciones, desde Esquerda Unida a Sumar pasando por las candidaturas municipalistas del país, para iniciar una agenda común en la que todo el mundo pueda participar.

Encuadrada en un proceso de participación popular donde la ciudadanía esté en el centro de la iniciativa política, en la confección del programa y en los posteriores procedimientos de deliberación dentro del espacio. Y en el que se garantice que habrá primarias para elaborar las candidaturas. Es decir, para no cometer los mismos errores que se cometieron a nivel estatal antes de las pasadas generales. Y, por supuesto, todo ese proceso se someterá a la aprobación de las inscritas de Podemos en Galicia.

¿Ese proceso incluirá a Anova, la formación nacionalista extinguida del BNG próxima a Compostela Aberta?

El portavoz de Anova ha pedido públicamente el voto para el BNG en las generales. Soy muy respetuoso con las decisiones de todos los partidos, hayan sido o no nuestros socios, por eso creo que corresponde a Anova decidir si quiere participar ahora en un frente amplio para estas elecciones.

¿Ese frente será capaz de competir con el BNG y el PSOE?

"E PP en Galicia tiene un liderazgo muy débil. Rueda no es más que un títere de Feijóo"

El BNG y el PSOE han demostrado históricamente que no son capaces de gobernar en coalición en muchos momentos y lugares. En Galicia, por ejemplo, el PSOE no ha querido entrar en el Gobierno del BNG en Santiago tras las municipales de mayo, y en A Coruña ha sucedido al revés, pues el BNG no ha querido entrar en el Gobierno del PSOE.

Nuestro espacio político, en cambio, garantiza que los gobiernos de coalición pueden formarse y consolidarse, aprobar presupuestos y leyes y funcionar con eficacia para ejecutar políticas que mejoren la vida de las personas y que beneficien al conjunto de la sociedad. Es a lo que nos hemos dedicado en el Gobierno del Estado en los últimos años.

¿Cree posible derrotar al PP en el feudo de Feijóo?

El PP en Galicia tiene un liderazgo muy débil. Rueda no es más que un títere de Feijóo que está más pendiente de dar soporte a su discurso estatal y de viajar a Madrid para manifestarse que de gobernar en Galicia.

Claro que se le puede derrotar, pero también advierto de que para que eso suceda, es condición inexcusable la participación de nuestro espacio político dentro del próximo Parlamento de Galicia. Sin los votos de Podemos y del espacio del cambio no va a ser posible derrotar al títere de Feijóo en Galicia. Quien piense lo contrario, se equivoca.

Habla usted de errores en el proceso de formación de la coalición antes de las elecciones generales. ¿A cuáles se refiere?

Por culpa de los tiempos que impuso el adelanto electoral no se pudo hacer un proceso tan participativo como todas hubiésemos deseado. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo y de trabajar en ese frente amplio del que todo el mundo habla. Donde las organizaciones políticas y la ciudadanía organizada tengan la autonomía, el espacio y la capacidad política que deseen dentro de un proyecto común.

¿Va a haber en Galicia un proceso de escucha similar al que hizo Sumar en el resto del Estado?

Somos hijos del 15M, estamos abiertos a formar parte de un proceso de participación popular siempre y cuando venga acompañado de un calendario claro, como he dicho antes. Tenemos que hablar con todas las organizaciones políticas y sociales que estén dispuestas a participar, para saber qué y cómo queremos hacerlo. También con aquellas personas independientes que quieran formar parte.

Se trata de que todos y todas se sientan cómodos. E insisto en que, en lo que a Podemos se refiere, cuando tengamos definida la forma de la coalición vamos a consultar a la militancia para que se pronuncie sobre ella.

El coordinador nacional de Podemos Galicia, Borja San Ramón. — J.O.

¿Usted será candidato a esas primarias para elegir al o a la cabeza de cartel a la Xunta?

Yo estoy a disposición de mi organización si así se requiere. Pero creo que lo importante ahora no es tanto hablar de nombres sino del proyecto que queremos articular para conseguir lo relevante, que es acabar con los 14 años de inacción de los gobiernos de Feijóo y Rueda en la Xunta.

Se ha manejado el nombre de Teresa Táboas, exconselleira de Vivenda del BNG en el Gobierno bipartito, como un perfil que podría adecuarse a la candidatura que buscan a la Xunta.

Sinceramente, lo desconozco. En cualquier caso, insisto en que no se trata de hablar de nombres. Porque además el candidato o la candidata para las elecciones gallegas deberá surgir de un proceso de elección abierto a la ciudadanía.

¿La dirección estatal de Podemos está al tanto de la situación en Galicia?

Desde luego. Me he reunido hace poco con la secretaria general del partido, Ione Belarra, y con la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, y también participan de la necesidad de que empecemos a hablar con todo el mundo para armar esa coalición de cambio y de progreso. De lo que sí somos conscientes en Podemos es de que ahora tenemos tiempo para que no se repitan en las autonómicas gallegas las circunstancias en las que se desarrolló el proceso de la coalición de las generales.

¿Sumar está por esa misma labor?

"El candidato o la candidata para las elecciones gallegas deberá surgir de un proceso de elección abierto"

Comprenderá que no puedo responder por ellas, pero estoy seguro de que las compañeras de Sumar también comparten que lo importante es que consolidemos un proyecto participado, amplio y sólido en el que se escuche a todo el mundo y que sea capaz de contribuir a acabar con el poder del PP en la Xunta.

¿Qué le parece que Podemos no tenga portavocías en el grupo de Sumar en el Congreso?

Estoy convencido de que hay compañeras en Sumar que están tomando nota de que hay cosas que no se están haciendo bien. No es solo que Podemos señale cuestiones que considere injustas, como se quiere reducir en los medios. En las últimas fechas han hablado sobre eso personas relevantes del espacio como Alberto Garzón y Juantxo López de Uralde, reflexionando sobre el rumbo que debe emprender el proyecto común que presentamos a estas generales.

Una vez que la investidura está asegurada, y con ella un Gobierno de progreso, tenemos que ser capaces de administrar y gestionar la pluralidad y la riqueza del grupo parlamentario, para que todo el mundo tenga su espacio y se sienta representado.

Ione Belarra, ha puesto condiciones para que los diputados de su partido apoyen la investidura. ¿Son líneas rojas?

En Podemos no hablamos de líneas rojas, sino de políticas que creemos que se deben desarrollar en los próximos cuatro años, como subir el salario mínimo interprofesional a 1.500 euros durante esta legislatura, el desarrollo de la ley de vivienda, el congelamiento de alquileres, el control de los precios, la renovación del Consejo General del Poder Judicial... Y que Irene Montero siga siendo ministra de Igualdad, porque creemos que Podemos debe seguir participando en el Gobierno del Estado.

Lo que sería un error sería subestimar a Podemos, una organización política que en los últimos diez años ha conseguido cotas que nunca ninguna organización de izquierdas había logrado, con la primera coalición de Gobierno de izquierdas en el Estado desde la II República. Somos una organización con cuadros que han estado y participado en el Gobierno del Estado, en gobiernos autonómicos y gobiernos locales, con cientos de representantes públicos y militantes, y sería un error para todas no contar con ellos para el próximo ciclo.

¿Y usted cree que Irene Montero estará en el Gobierno?

Invierto la pregunta: ¿Y por qué no? Al fin y al cabo ha sido la mejor ministra de Igualdad de la democracia.