Territorios de Podemos empujan para confluir con Sumar en una negociación que se va al tiempo de descuento

Llegó el temido tiempo de descuento. Las izquierdas todavía no han oído sonar la bocina que pondrá fin a su proceso negociador, pero todos los actores políticos saben que el momento se acerca. Como en los concursos de cocina en los que un silbido obliga a los participantes a dejar de elaborar sus recetas, al final del viernes los partidos tendrán que levantar sus manos y apartarse de los fogones, aunque su plato esté a medio cocinar.

El plazo que Sumar se había fijado en su hoja de ruta particular para alcanzar un acuerdo parece vencido; los de Yolanda Díaz apuntaban a que este miércoles el pacto tenía que cerrarse, o se entraría en el peligroso más allá donde campan a sus anchas los fantasmas del accidentado pacto a la andaluza.

Las negociaciones continuarán, al menos, durante la noche del miércoles y, casi seguro, la jornada del jueves, una ampliación del plazo que Sumar ya comenzó a plantearse esta semana, cuando las conversaciones sufrieron importantes sobresaltos y el ruido (a través de acusaciones de vetos y desmentidos) rompió el pacto de discreción que los actores involucrados habían suscrito.

Lo que todos comparten es lo improbable de que las negociaciones se extiendan más allá y la convicción, por tanto, de que estas sean sus últimas horas. De hecho, algunas son las formaciones que ya han hecho público su apoyo a Sumar. Este miércoles ha hecho lo propio Más Madrid, cuya militancia ha ratificado la decisión con más de un 96% de apoyo. Ayer fue el turno del canario Proyecto Drago, liderado por Alberto Rodríguez.

Mensajes de alerta

Llegar al descuento tiene varios efectos. La presión aumenta la intensidad y fuerza movimientos que rara vez se ven cuando el tiempo no apremia.

Este miércoles, varias direcciones territoriales de Podemos han lanzado mensajes de alerta para pedir que se priorice la unidad y recordar que no hay otro escenario posible; la dirección estatal siempre ha trasladado este mismo mensaje, el de la unidad como prioridad absoluta, pero ahora algunos territorios han considerado que los últimos acontecimientos quizá hacen necesario un recordatorio.

Madrid, Extremadura y Galicia han mandado recados en este sentido, cada uno de manera distinta y desde distintas posiciones, pero todos empujando hacia el escenario de la confluencia. Alejandra Jacinto, exdiputada de la Asamblea y candidata de Podemos-IU-AV a la Comunidad de Madrid ha publicado una reflexión sobre el 28M (fecha en la que Unidas Podemos desapareció de la institucionalidad de esta región) bajo el título de Dudas y certezas.

En este texto, Jacinto apela a la "unidad, no como fetiche, unidad no sólo como resultado, unidad como forma de hacer política en común tanto dentro como fuera de las instituciones". La portavoz de Podemos se refiere en concreto al rechazo de Más Madrid a concurrir con Podemos e IU a las autonómicas y municipales, pero también avisa de que "si sabemos leer lo sucedido, tenemos ante nosotros las pistas para escribir el futuro".

"Los que no quieran unidad que den un paso a un lado"

Esta unidad que va más allá de lo electoral también ha sido defendida por la líder de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, durante una entrevista en Canal Extremadura Radio.

"Aquellos que no quieran unidad tienen que dar un paso a un lado y dejar a los que creemos que la unidad sí que es el camino y que hay que hacerlo con el motivo de ilusionar a la gente. Unidas Por Extremadura nos hemos mantenido como estábamos (sin perder escaños el 28M) y tiene que ver con que la unidad estaba fuerte, y nos unimos no sólo por interés electoral, sino porque creemos que es el camino. Ha sido una confluencia real".

De Miguel también recordaba que la aspiración a confluir con Sumar no sólo es su opinión, sino una máxima de la dirección del partido en Extremadura, trasladada a la cúpula a nivel estatal: "Hay un consenso de todos los compañeros de Extremadura en que hay que participar en el movimiento Sumar porque la situación que tiene nuestro país no es nada halagüeña. No estamos dispuestos a que nuestro país sufra lo que puede suceder… Eso se lo hemos trasladado a la secretaria general (Ione Belarra) y a la secretaria de Organización (Lilith Verstrynge), como no puede ser de otra manera".

El secretario general de Podemos Galicia, Borja San Ramón, dio un paso más allá de la apuesta por la unidad y mandó el mensaje de que "acordar no es resignarse, sino apostar decididamente por lo que tienen en común", en clara referencia a que el fruto de la negociación, si finalmente es el acuerdo, no puede venderse como un manojo de cesiones para encajar el puzle como sea.

El recién nombrado portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también aseguró este miércoles que la negociación no se llevaría "hasta el último minuto", y que habría noticias "pronto". Al final de la jornada, los principales actores se mostraban optimistas respecto a que el acuerdo pudiera llegar en las próximas horas, pero ninguno garantizó que esto fuera a suceder.

Baile en las listas electorales

Respecto a los contenidos concretos, el primordial y más complejo encaje de bolillos se da en las listas electorales, especialmente en la de Madrid, la joya de la corona que contiene más puestos de salida para el 23J.

Copar los primeros números es el objetivo de las principales formaciones que negocian una lista que encabezará la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. El resto de puestos de salida se repartirían entre el propio equipo de confianza de Díaz, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida y el resto de formaciones.

En Andalucía, Izquierda Unida tendría, al menos, tres puestos de salida (se apunta al uno en Córdoba y Málaga, y al dos en Sevilla). El secretario general del PCE, Enrique Santiago, podría concurrir por alguna de estas circunscripciones.

El martes se anunciaba el primer acuerdo de las negociaciones de la izquierda, entre Sumar y Drago Verdes Canarias, el partido de Alberto Rodríguez; aunque en el pacto difundido de manera pública no se especifica la distribución de las listas, se apunta a que Rodríguez podría ir de número uno por Santa Cruz de Tenerife, mientras que el número uno de Las Palmas es una incógnita.

Las negociaciones de la izquierda llegan a su fin y el acuerdo (con Podemos dentro) parece en este momento más cerca que el martes. La bocina no ha sonado aún, pero ya se ha entrado en el tiempo de descuento.