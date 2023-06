Lo que se sabe hasta ahora de los partidos que se integrarán en Sumar

Las negociaciones para que los partidos de izquierdas alcancen un acuerdo para concurrir en una coalición unida a las elecciones generales del 23 de julio entran en la recta final. El tiempo comienza a correr a toda prisa, como si se tratara del último minuto de juego en un partido de baloncesto con igualdad en el marcador. La bocina está preparada para sonar. Este viernes es el día marcado. No hay más margen. Y estas últimas horas van a ser cruciales.

Todas las encuestas apuntan a que acudir a los comicios por separado sería un tiro en el pie para las distintas fuerzas a la izquierda del PSOE. La lección la tienen reciente en los resultados de las autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. Ahora, el proyecto Sumar se ha erigido en el paraguas bajo el que estas formaciones deben decidir si buscan cobijo.

Pese al ruido de sables y ciertas críticas, la tan ansiada unidad sigue siendo el principal objetivo. El acuerdo pasa también por equilibrar la balanza de fuerzas tras los resultados del 28M y elaborar unas listas que dejen a todos satisfechos. Sumar busca máxima discreción en las conversaciones y ha dejado claro que no quiere apurar hasta el último segundo. Las reuniones entre el proyecto de Yolanda Díaz y otros partidos están siendo intensísimas. Y fruto de las mismas, se van concretando, hora a hora, distintos acuerdos.

1. Dentro de la coalición

MÁS MADRID



Este miércoles por la noche las bases de Más Madrid decidieron unirse al proyecto de Sumar con un amplísimo apoyo. Un 96,11% de la militancia que ha participado en la consulta ha dado apoyo a la confluencia, tan solo un 3,89% se ha mostrado en contra. Una decisión celebrada por Sumar: "Muchísimas gracias a los amigos y amigas de Más Madrid por la voluntad de sumar. El desafío que tenemos por delante requiere de toda nuestra cooperación e inteligencia: ganamos el país juntos y juntas".

DRAGO CANARIAS



El proyecto canario que lidera el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez también ha acordado confluir con Sumar. Rodríguez, coportavoz confederal de Drago Canarias, destacó que el acuerdo se haya cerrado "sin agotar los plazos, pensando siempre en la ciudadanía". El acuerdo abarca las dos circunscripciones provinciales del archipiélago y desde el partido valoran que se pueden llegar a acuerdos "desde el respeto mutuo y sin ruido" para garantizar "las voces de los espacios".



CHUNTA ARAGONESISTA



Sumar también contará en su espacio con la Chunta Aragonesista. El Comité Nacional de CHA aprobó este miércoles por la tarde por unanimidad concurrir bajo el liderazgo de Yolanda Díaz. Noticia que celebraron desde Sumar: "Haremos el camino en un mismo trazado. Queremos construir un país mejor para los aragoneses y aragonesas".

INICIATIVA POR EL PUEBLO ANDALUZ



El último en incorporarse de forma oficial ha sido Iniciativa por el Pueblo Andaluz, que ha destacado que aportará a la candidatura "sensibilidad andalucista y federalista", con vocación de unir a la izquierda en sintonía con el proyecto de Díaz y los partidos que están participando en este proceso. Desde Sumar han tenido palabras de agradecimiento: "Nos lo jugamos todo también en el sur y vamos a trabajar para que la ciudadanía andaluza tenga una vida mejor".

2. En conversaciones avanzadas para unirse

IZQUIERDA UNIDA



El acuerdo con Izquierda Unida está muy avanzado pero todavía sin cerrar. Desde hace tiempo han mostrado su apoyo al proyecto de la vicepresidenta y este domingo celebraron una Coordinadora Federal en Madrid, donde dieron el pistoletazo de salida para integrarse en la convergencia. En el encuentro, el todavía coordinador federal, Alberto Garzón, formalizó su anuncio de no concurrir a las elecciones y anunció que participaría en los actos de campaña de Sumar.

LOS COMUNS



El acuerdo con los Comuns de Ada Colau también está cercano. La todavía alcaldesa de Barcelona ha sido una de las principales valedoras del proyecto de Sumar desde su nacimiento y Yolanda Díaz acudió a varios mítines de campaña para apoyar su candidatura de cara al 28M. El fichaje por parte de Sumar del eurodiputado de los Comuns, Ernest Urtasun, es otro guiño hacia la unión entre ambas formaciones.

COMPROMÍS



La negociación entre Sumar y Compromís está siendo ardua pero nadie duda de que se producirá un pacto. El partido de ámbito valenciano está intentando hacer valer sus resultados en el País Valencià y que éstos se trasladen en las listas. También buscan tener cierta independencia dentro de la coalición y eso se está intentando plasmar en los documentos.



ARAMÉS



AraMÉS -Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera- y Sumar han llegado este jueves a un preacuerdo para concurrir juntas y, así, "crear un gran bloque de izquierdas en clave confederal". Las asambleas de las formaciones integrantes de AraMÉS ratificarán el acuerdo a través del cual se pretende crear este "gran bloque de izquierdas", donde "los diputados de cada territorio de todo el Estado tengan libertad de voto".



VERDES EQUO y ALIANZA VERDE



Los partidos ecologistas Verdes Equo y Alianza Verde también han mostrado su disposición a unirse a la confluencia pero todavía no se ha hecho oficial su incorporación.

3. Sin confirmación o en incógnita

PODEMOS



La gran X a despejar en la ecuación de Sumar es Podemos. El acuerdo con la formación morada es el principal caballo de batalla de las negociaciones. No fue posible un pacto previo al 28M y ahora el tiempo corre en contra. Precisamente, los resultados en las autonómicas y municipales, tras las que Podemos ha perdido mucho peso e influencia, son un factor que se está poniendo encima de la mesa.

La semana arrancó con las acusaciones de su exlíder, Pablo Iglesias, hacia Compromís, Más Madrid y los Comuns de vetar a Podemos en las negociaciones. Extremo que negaron los tres. También se deslizó que Podemos había ofrecido a ERC negociar concurrir juntos, fuera de Sumar. En las últimas horas, se han suavizado las tensiones y algunas direcciones territoriales de Podemos han presionado a la dirección estatal con manifestaciones en público apelando a la unidad como único escenario posible. A las declaraciones desde Madrid, Extremadura y Galicia se ha unido un manifiesto de Podem Catalunya.