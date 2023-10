¿Cuántos votos necesitará Pedro Sánchez para ser investido?

Tras la investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llega el turno de Pedro Sánchez. El presidente en funciones ha sido propuesto por el rey Felipe VI para intentar formar Gobierno. Ahora, Sánchez deberá reunir los apoyos necesarios en el Congreso para lograr revalidar el Ejecutivo. Pero, ¿cuántos votos reúne Sánchez y cuántos le hacen falta para alcanzar la mayoría?

Aunque la fecha de la investidura aún no está definida, el líder socialista dispondrá al menos hasta el 26 de noviembre para negociar con el resto de partidos. Esa es la fecha límite para convocar nuevas elecciones.

Votos necesarios para la mayoría

El Congreso de los Diputados está compuesto por 350 diputados o escaños, por lo que para obtener una mayoría absoluta se debe contar con al menos 176 votos a favor, es decir, la mitad más uno de los votos. Es el total de apoyos que necesita un candidato para ser investido presidente del Gobierno en primera votación.

Si no alcanzase esta cifra, el líder socialista iría a segunda ronda de votación para conseguir la mayoría simple, donde solo se cuentan los votos a favor y en contra, esto es, deberá obtener más síes que noes.

Votos con los que cuenta Sánchez

Aclarado el número de escaños necesario para una mayoría en el Congreso, podemos conocer los apoyos que le faltarían al líder socialista para prolongar su estancia en La Moncloa, quien, por el momento, cuenta únicamente con los 121 escaños seguros de su partido.

Así, el PSOE necesitaría añadir a esta cifra los 31 escaños de Sumar, los siete de ERC, los seis de Bildu, cinco del PNV, uno del BNG y al menos cinco de los siete diputados de Junts. Por ahora, el pacto entre el PSOE y Sumar de cara a formar gobierno se mantiene verde y a la espera de confirmación. Con el sí de Díaz, los escaños de Sánchez subirían a 152, lo que le deja a falta de 24 para alcanzar la mayoría. Aun así, el foco principal seguiría en los independentistas.

¿Qué pasará si no alcanza la mayoría?​

Si las cuentas no salen para Sánchez y el 26 de noviembre no hay Gobierno, se disolverán las Cortes y se convocarán nuevas elecciones generales. Según la Ley Orgánica 2/2016, en caso de repetirse elecciones, los comicios deben tener lugar 47 días después de la convocatoria, lo que significa que las segundas elecciones se celebrarían, si no hay ningún cambio, el 14 de enero de 2024.