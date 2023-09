Vox abandona el hemiciclo durante la intervención de Borja Sémper, que usó el euskera

Vox vuelve a tensar la relación con el Partido Popular. Los de Santiago Abascal han abandonado el hemiciclo del Congreso de los Diputados después de que el popular Borja Sémper usase el euskera durante su intervención para explicar el voto en contra del PP al uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja.

"Durante demasiadas décadas no pudo haber libertad para expresarse como cada uno quería", respondió Sémper al plantón de Vox. Y señaló: "No quiero que nadie se levante de su escaño y se vaya, quiero que debatan". Ningún diputado del PP ha usado este martes los auriculares de traducción simultánea proporcionados por el Congreso.

Los diputados de la extrema derecha ya habían abandonado antes sus escaños, al inicio del pleno, cuando el socialista José Ramón Gómez Besteiro habló en gallego. Una performance planeada con la que los de Santiago Abascal fueron dejando, a su salida del hemiciclo, los auriculares para la traducción simultánea en el escaño del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Pensando que el uso de las lenguas cooficiales había terminado tras la intervención de Néstor Rego (BNG), Vox volvió a entrar en el hemiciclo. Lo cierto es que el uso del euskera por parte de Sémper no entraba, hasta este lunes, en los planes del PP. Él mismo aseguraba así que usarían el castellano: "Lo que no vamos a hacer es el canelo. No vamos a hacer cosas raras".

Una expresión que le ha valido numerosas críticas durante el pleno y de la que ha intentado defenderse. "Hacer el canelo no es hablar en catalán, es mirar hacia otro lado con las prebendas de los independentistas. El PP nunca hará el canelo", ha dicho este martes desde la tribuna del Congreso.