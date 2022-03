Vox anuncia un acuerdo con Mañueco para eliminar en Castilla y León el reconocimiento de la violencia machista

Cuatro días después de que Alfonso Fernández Mañueco anunciara el acuerdo con la ultraderecha para un Gobierno de coalición, y asegurara que esta decisión no afectaría a las políticas de la Junta contra la violencia de género, quien será su vicepresidente en Castilla y León anuncia en un tuit: "Vamos a tratar a todas las víctimas por igual, sean hombres o mujeres".

El pacto de Gobierno entre PP y Vox para Castilla y León incluye como propuesta específica del partido de Abascal una "ley de lucha contra la violencia intrafamiliar", es decir, que no incida en la violencia específica contra las mujeres.

Si bien es cierto que la Junta de Castilla y León no tiene poder para modificar la Ley contra la Violencia de Género estatal, ya que es una norma reforzada, orgánica, sí puede aprobar una norma que, según ha asegurado el futuro vicepresidente Juan García-Gallardo buscará "que todas las personas tengan el mismo tratamiento a nivel legal, sean huérfanos, hombres, mujeres, abuelos… a sabiendas de cuál es el ámbito competencial de la Junta, que no puede derogar una ley orgánica, sino proteger a las víctimas".

Así lo ha dicho el líder de Vox en Castilla y León el lunes en una entrevista en esRadio y lo reflejó después en un tuit. Este mensaje no ha sido reprobado ni respondido por ningún dirigente del PP, ni siquiera por el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, que el martes acudió a un acto público celebrado en León con motivo del Día Mundial de Enfermedades Raras y el pasado viernes se quedó en evidencia ante los periodistas al ser cuestionado sobre este asunto.

Elena Diego, viceportavoz Socialista de Igualdad en el Senado y secretaria de Igualdad de la Ejecutiva de PSOE de Castilla y León, asegura con vehemencia a Público: "Esta iniciativa es un velo para intentar confundir y desprestigiar a las mujeres". "Afortunadamente nuestro Código Penal ya condena cualquier acto de violencia independientemente de quien lo cometa. Todos estamos en contra de todas las violencias, pero la específica contra las mujeres requiera una normativa específica", subraya con seriedad la senadora socialista.



Vox ya fracasó en el Congreso

Lo cierto es que la ultraderecha española se ha mostrado en contra siempre de la ley estatal que establece que existe una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, al ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Y lo que es irrefutable es que desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar, más de mil mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas.

Vox parte de la base de que la violencia de género, la que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo, no existe, y ya intentó sacar adelante una proposición de ley orgánica de violencia intrafamiliar y que pretendía revocar la ley contra la violencia de género. Entonces, todos los grupos parlamentarios la rechazaron de forma unánime, solo obtuvo el ‘sí’ de los 52 miembros de Vox, frente a los 291 restantes que votaron ‘no’.

El texto de la ultraderecha quería cambiar entonces la "perspectiva de género" por la "perspectiva familiar", hablando de violencia "contra la mujer, contra el hombre, contra los menores o la de estos contra sus ascendientes o hermanos". Esta propuesta suprimía, además, los juzgados de violencia sobre la mujer, que hacen este tipo de procesos más ágiles actualmente, además de ofrecer una mayor formación sobre esta violencia a policía, abogados, jueces y fiscales.

"Este hecho es de tal gravedad que no podemos dejar de recordar que entonces el PP tenía tan claro que la violencia de género existía, que votó en contra de la propuesta de Vox. Y ha sacado pecho en muchas ocasiones en Castilla y León de las ayudas que ha incrementado en este sentido", apunta Elena Diego. "El uso que hacen de este asunto es espurio e indecente porque lo utilizan solo para mantenerse en el poder. Les da igual dejar indefensas a las mujeres de Castilla y León", lamenta la socialista.



Espinosa niega que las mujeres necesiten “una ayuda especial”

El último integrante de Vox que ha hablado al respecto ha sido el portavoz del partido de Abascal en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que ha asegurado este martes en rueda de prensa que, el Gobierno que se formará entre el PP y el partido ultraderechista en Castilla y León "va a ser peligroso para las mujeres podemitas y también para los hombres que apoyan a esta fuerza política, que viven de victimizarse y pedir subvenciones. Las mujeres no nacen víctimas, no necesitan una ayuda especial. No vamos a subvencionar chiringuitos".