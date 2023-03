Vox deja a Ciudadanos fuera de una reunión con Almeida y ofrece al PP formar un Gobierno de coalición tras el 28M

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha exigido que Mariano Fuentes, de Ciudadanos y edil de Urbanismo, se mantuviera al margen de una reunión con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, según recoge Europa Press.

A pesar de que la reunión versaba en torno al intento de desbloquear las normas urbanísticas, que son materia directa de la Concejalía del representante de Ciudadanos, Fuentes ha cedido y se ha marchado del encuentro ante el silencio de Almeida.

En esa cita, además, Ortega Smith ha ofrecido al alcalde un Gobierno de coalición tras las elecciones municipales del 28 de mayo. "Va a haber que entenderse", ha advertido el ultraderechista. Después, sin embargo, tras ser preguntado por la prensa, ha arremetido contra el regidor por no haber derogado "el Madrid Central de Manuela Carmena". "Eso nos separa y mucho", ha resaltado.

Un "esperpento" de reunión

Entretanto, el concejal de Ciudadanos ha calificado de "esperpento" la reclamación de Ortega Smith de dejarle fuera. "Estamos dispuestos a negociar, pero lo que Vox tiene que tener claro es que las reglas del juego están claras, uno tiene que saber con quién tiene que negociar", ha manifestado Fuentes desde el Palacio de Cibeles. "Vox no tiene barra libre en el Ayuntamiento", ha insistido.

Begoña Villacís, vicealcaldesa, ha apoyado a su compañero de partido: "Tres meses de boicot y, cuando parece que Ortega Smith quiere negociar las normas urbanísticas, veta de la reunión al responsable de Urbanismo que, mal que le pese, es de Ciudadanos. ¿Les interesa Madrid o solo su interés electoral? A ver si Vox pretendía hablar de todo menos de urbanismo", ha defendido.

Almeida, sobre un Gobierno con Vox

Almeida se ha limitado a afirmar que quiere "gobernar en solitario" y ha rechazado hacer "cábalas sobre un Gobierno de coalición o no". "No me planteo más Gobierno de coalición que con los madrileños, y una amplísima mayoría de madrileños que me permitan gobernar en solitario con un Gobierno sólido, fuerte, estable, respaldado por una amplia mayoría", ha expresado el primer edil.