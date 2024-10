Vox no se suma al minuto de silencio por los migrantes fallecidos tras el naufragio de un cayuco en El Hierro

Los miembros de la ultraderecha en el Parlamento andaluz decidieron quedarse sentados y no unirse al minuto de silencio organizado en la Cámara en homenaje a los nueve fallecidos y los 54 desaparecidos tras el naufragio de un cayuco en El Hierro. El reconocimiento fue planteado por el grupo parlamentario Por Andalucía.



La portavoz de la formación, Inmaculada Nieto, aprovechó su intervención en el pleno para rendir homenaje a las víctimas, tras el rechazo de PP y Vox de incluirlo formalmente en el orden del día. En la intervención posterior a la de Nieto, que correspondía a Vox, su diputado no mencionó la decisión tomada.



La diputada Maribel Mora, también de Por Andalucía, criticó a Vox por su decisión de no levantarse durante el minuto de silencio. En ese momento, Jesús Aguirre, presidente de la Cámara y miembro del PP, le recordó que el homenaje "no era oficial" y que no había sido aprobado por la Mesa.



Menos esperanza de encontrar a los supervivientes

Este lunes, tres embarcaciones de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Cruz Roja, junto con dos helicópteros del instituto armado y del Gobierno de Canarias, han continuado las labores de rescate del cayuco desaparecido con 54 migrantes en El Hierro. Sin embargo, han declarado que cada vez tienen menos esperanza de encontrar a algún superviviente.



Según señaló el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, la gran profundidad de la zona donde se produjo el naufragio y las corrientes submarinas podrían complicar la localización de nuevos cuerpos.