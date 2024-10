Los barones del PP se conjuran para boicotear la ley de vivienda e intervenir los precios de los alquileres

El PP vuelve a lanzar a sus comunidades contra el Gobierno. La crisis de precios de la vivienda se ha convertido en un asunto central en el debate social y político y los populares se conjuran para boicotear la ley de Vivienda aprobada el año pasado.

"Reafirmamos que es una decisión potestativa, y por tanto legal, de las comunidades autónomas no declarar en sus territorios Zonas de Mercado Tensionado y, por tanto, no intervenir los precios de los alquileres", han trasladado las once comunidades autónomas del PP, además de Ceuta y Melilla, a través de un comunicado previo a la conferencia sectorial de vivienda que se celebra este jueves y a la que asistirán los consejeros del ramo.

Según las administradores del PP, "esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios". Por el momento solo lo ha aplicado a Catalunya y según el último informe del Colegio Notarial catalán los precios han bajado un 3,1% desde su puesta en marcha.

Además, las comunidades del PP aseguran que no toleran "la amenaza y chantaje" de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que abrió la puerta a retirar fondos a las administraciones que no apliquen la ley.

Feijóo planea registrar una proposición de ley de vivienda en las próximas semanas con tres pilares fundamentales: liberalizar suelo y agilizar trámites para construir más vivienda, bajar impuestos a arrendadores y arrendatarios y facilitar los desahucios rebajando los requisitos para adquirir la situación de vulnerabilidad.