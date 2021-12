Vox se queda solo en el Parlamento andaluz al igualar la II República a la dictadura

La proposición de ley, presentada por Vox, que pretende enterrar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 al equiparar la II República, la guerra civil y la dictadura presentada por Vox fue demasiado para el PP y para Ciudadanos, que no la apoyaron y se abstuvieron en la votación de esta tarde en el Parlamento andaluz. La izquierda se manifestó en contra por lo que la norma fue tumbada–solo recibió 10 votos a favor de la ultraderecha– y no se tramitará.

El debate sobre un texto llamado Ley de Concordia entre Españoles, que obvia todas las recomendaciones internacionales, protege los símbolos franquistas y promueve el olvido de la represión arrancó con los diputados afines a Teresa Rodríguez sosteniendo fotografías de represaliados y, luego, con el abandono de la sala, justo antes de que el diputado de Vox, Benito Morillo, arrancase su discurso.

El diputado Morillo manifestó que las leyes de memoria son leyes "totalitarias", de "desmemoria", que solo "buscan la división entre españoles", "juzgan la historia desde el rencor": "No pediremos a los españoles que condenen a sus abuelos por el bando en que estuvieron en la guerra civil". Morillo agregó: "Todos aquellos que tienen desaparecidos estarán amparados por esta ley. Es un deber moral honrar a nuestros muertos, a todos".

El diputado del PP, Adolfo Molina, manifestó que tenía firmado con Vox –en el acuerdo de investidura– promover una ley de concordia que sustituya a la ley de memoria y que habían trabajado en ello. Luego, se refirió a la nueva ley de memoria del Gobierno de España en estos términos: "Otra vez la guerra civil cuando las cuentas van mal".

Al respecto de la proposición de la ultraderecha, Molina dijo: "Vox nos quiere imponer sus intereses electorales. Ya sabemos que están deseando que haya elecciones. Traen una ley de concordia sin buscar el acuerdo. Todos tenemos un partido de máximos, pero nadie tiene derecho a imponer esos máximos. Pactar, negociar, eso es lo valiente. No hablo de unanimidad, [pero] una verdadera ley de concordia debería llegar con mayorías amplias". "Me niego a estar en un bando, se acabaron los bandos", espetó a Vox.

Morillo le replicó con claridad: "Usted nunca va a llegar al consenso en esta cuestión. No lo va a obtener nunca. Por tanto, hay que obrar con determinación, ¿no creen?". En otro punto, afirmó: "Se trabajó [con el PP la norma], pero las cuentas no salen, el momento nunca llega y por eso se presenta esta proposición de ley: siguen obrando con tibieza. No sé qué pensarán en Génova y el señor Bendodo al respecto de la pinza y van a votar en contra de nuestro pacto de investidura: punto 33".

María Márquez, diputada del PSOE, manifestó: "A mí me duele porque soy familia de víctima. A usted [le dijo a Morillo] le debería doler el sufrimiento de miles de andaluces. En este país no habrá madurez y democracia hasta que todos y todas condenemos lo contrario de la democracia que es la dictadura".

"Fueron –agregó Márquez– tres años de guerra y 40 de dictadura, se pusieron nombres y plazas, pero 80 años después mi familia y tantas familias seguimos sin saber dónde están nuestros familiares. Hablamos de democracia y derechos humanos, ¿Por qué temen a la verdad y a la justicia? ¿No les avergüenzan estos asesinatos cometidos por una dictadura? ¿Por qué tanta obsesión? Escuchen el grito de una familia. Saquen su odio de nuestros muertos. Ya está bien. Dejen de confrontar y de provocar con lo mismo".

"¿Qué han hecho durante 37 años al respecto? Si fuera por mí, se entregaría a las víctimas a sus familiares. 37 años del PSOE y no han aprendido nada", le replicó el diputado ultra Morillo a la socialista Márquez. "Enmiendan a sus ancestros, si ellos perdonaron, ¿quiénes son ustedes para devolver el rencor?", agregó.

Una provocación

Para Ana Naranjo, diputada de Unidas Podemos, la proposición de Ley es una "provocación". "No vamos a caer, esto no cuela. Por eso, queremos dirigirnos al PP", dijo. Y dirigiéndose a la bancada del PP, afirmó: "A esta bestia la han cebado ustedes. Hoy, por supuesto, no van a votar a favor de esta provocación contraria a los valores constitucionales, pero la han cebado. Acaban compitiendo en el fachómetro, a ver quién inyecta más savia bruta y con eso siempre gana la bestia y puede que termine incluso devorándoles".

"En Ciudadanos –defendió el diputado Enrique Moreno– siempre hemos defendido las recomendaciones de la ONU y la reparación. Hoy somos hijos de la transición y no de la guerra civil. Nos sentimos parte de esa tercera España más amplia de la que muchos creen. No queremos una memoria fragmentada ni una concordia usada como arma arrojadiza ni una concordia impuesta. Usan ustedes los mismos dogmas de la izquierda. Para eso no cuenten con Ciudadanos. Ustedes, Vox, manosean la palabra concordia. Ustedes no pueden defender el espíritu de la transición".