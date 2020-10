El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió la XXIII Conferencia de presidentes con dos anuncios: este martes se aprobará el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y, además, las comunidades autónomas ejecutarán directamente más del 50% de los proyectos del Plan de Recuperación, es decir, de los fondos que vendrán de Europa.

Sánchez, a puerta cerrada, hizo esta primera intervención en el encuentro telemático con los líderes autonómicos, al que asistió también la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.

Los presidentes autonómicos, muy interesado en el Plan de Recuperación, conocieron por parte de Sánchez que desde las comunidades autónomas se podrán promover proyectos o programas en cualquier ámbito.

En este sentido, Sánchez recordó que hay competencias que la Constitución reconoce plenamente como autonómicas, y que están muy vinculadas a las áreas claves del Plan de Reconstrucción. Y citó, entre otras, vivienda, educación, políticas activas de empleo o medioambiente, como los nichos principales de las comunidades para presentar programas.

En estas áreas, fundamentalmente, las comunidades autónomas podrá ejecutar los proyectos y programas que presenten y sean aprobados, para lo que se acordará un Convenio Marco entre Ministerios implicados y las comunidades autónomas.

Sánchez instó a las comunidades a presentar y preparar el mayor número de proyectos posibles, porque sí existe una preocupación en el Ejecutivo para que se gestionen de formas rápida y eficaz estos fondos.

Además, el presidente del Gobierno anunció que mañana martes el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, como adelantó Público.

Antes de su aprobación, Sánchez y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, harán una comparecencia pública para explicar las líneas generales de los Presupuestos.

La negociación entre los dos partidos de Gobierno para cerrar las Cuentas Públicas se ha mantenido hasta el último momento, ya que existían diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en materia de alquileres, fiscalidad e ingreso mínimo vital.

El viernes hubo una reunión y se acercaron posiciones, aunque no hubo acuerdo completo. No obstante, esto no impedirá la presentación de unos Presupuestos pactados conjuntamente.