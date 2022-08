Yolanda Díaz emplaza a la patronal a volver a la mesa de negociación para la subida salarial

"Hago un emplazamiento a la patronal española para que vuelva a la mesa de negociación sobre la subida salarial". La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado en varias ocasiones este mensaje durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en la sede del Ministerio. La CEOE se levantó de esta mesa el pasado 5 de mayo y Díaz ha vuelto a criticar el papel de las organizaciones empresariales en este asunto.

"Los sindicatos tienen razón", ha insistido la vicepresidenta, como ya había apuntado durante los últimos días. Que los agentes sociales lleguen a un acuerdo en materia salarial es, según Díaz, "por el bien el país". El primer paso para la ministra es que los empresarios vuelvan a sentarse a negociar. "Han estado siempre a la altura y tienen que estarlo también ahora. Necesitamos volver a reencontrarnos con una patronal que estaba a la altura de su país", ha destacado.

Para Díaz, "tenemos en España unos sindicatos que sí están a la altura de su país". "Los salarios no son la causa de la inflación. No estamos ante una crisis causada por la demanda, por lo que tenemos que tomar medidas diferentes", ha destacado. La vicepresidenta ha apelado a Luis De Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). "¿Por qué dice que subamos los salarios europeos en 5 puntos? Porque es necesario para la economía?", ha dicho. "Los salarios no son los causantes de esta inflación, son las víctimas", ha rematado.

"Las familias españolas viven una tensión real, no pueden soportar el peso de la inflación en sus casas. Creo que tienen razón los sindicatos porque están defendiendo el interés general. Nada más y nada menos que a 17 millones de personas asalariadas en nuestro país", ha destacado Díaz. "Tenemos que subir los salarios para evitar lo vivido en la crisis gestionada por el PP", ha añadido.

Eficiencia energética en las empresas

Díaz ha hecho estas declaraciones tras reunirse con representantes de la Asamblea Ciudadana por el Clima en el Ministerio. En este contexto, ha aprovechado también para realizar un anuncio. Convocará a los agentes sociales a una mesa de negociación colectiva (ANC) específica para la eficiencia energética en las empresas.

Este espacio va en línea con la propuesta 131 de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Esta negociación colectiva "verde" servirá, por tanto, para introducir la "dimensión climática en la negociación colectiva, en asuntos como la eficiencia energética y la movilidad sostenible". "La lucha contra la emergencia climática y la democratización del trabajo han de ir de la mano", señalan desde el Ministerio de Trabajo.