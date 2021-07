"Este tiene que ser el Gobierno de la recuperación, pero también el de la igualdad. Si no nos acercamos a la gente, nos vamos a equivocar"; con estas palabras, la vicepresidenta segunda de Trabajo, Yolanda Díaz, ha saludado este lunes la remodelación del Gobierno llevada a cabo por Pedro Sánchez y ha advertido de cuál debe ser, a su juicio, la hoja de ruta a partir de ahora.

En una entrevista en la Cadena Ser, Díaz ha valorado de manera positiva los cambios realizados por el líder del Ejecutivo, unos cambios que ha achacado al comienzo de una nueva etapa en la que el Gobierno debe reconectar con lo social y con el electorado que en 2019 le dio una mayoría suficiente al PSOE y a Unidas Podemos para coaligarse y sacar adelante una investidura.

En este sentido, ha pedido a Sánchez "un paso más" para reforzar esta coalición y sus dinámicas de trabajo: "Voy a mimar la coalición, pero hay que dar un paso más. El presidente preside un Gobierno único que tiene diferentes sensibilidades, y hay que respetarlas. Tenemos discrepancias en algunas materias, pero apuesto por un debate leal, honesto, interno, pero con cohesión externa", ha defendido.

Díaz ha confirmado que el presidente mantuvo conversaciones con ella la pasada semana acerca de la remodelación del Gobierno y del futuro de los ministros de Unidas Podemos (que conservarán sus carteras y todas sus responsabilidades).

En esta línea, ha recordado que Unidas Podemos realizó cambios en sus ministerios con la salida de Pablo Iglesias, y que ahora era el turno del PSOE: "Hemos hablado mucho de política el presidente y yo. Nosotros hace apenas cuatro meses hemos remodelado una parte importante de Unidas Podemos, y ahora ha decidido el presidente que quiere cambios en la parte socialista del Gobierno. En absoluto hay que descartar cambios en Unidas Podemos, pero acabamos de remodelar al 50% la parte de UP en el Gobierno", ha dicho.

"Las decisiones en las coaliciones no se toman desde arriba, sino en horizontal, y hay que hacer pedagogía. Estoy en contacto permanente con el presidente y creo que es una decisión acertada (la remodelación de Gobierno). No vale de nada que recuperemos por arriba si la gente sigue sufriendo. No se trata tanto de quién, sino de qué", ha concluido la vicepresidenta segunda.