El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido este jueves que el presidente Pedro Sánchez debería indultar a los independentistas condenados por el procés aunque sea "difícil" y le acusen de "traición a España", porque también lo fueron otras "decisiones importantes" que él tuvo que tomar cuando gobernaba, como la ley del matrimonio homosexual o la negociación con ETA, y que después se demostraron, a su juicio, beneficiosas.

"Esta decisión puede ayudar de manera significativa a lo que todos los españoles queremos, que es que las cosas estén mejor entre Catalunya y el resto de España, que el independentismo pierda fuerza y que el diálogo se recupere", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación.

Por este motivo, Rodríguez Zapatero ha rechazado las críticas del también expresidente Felipe González sobre este asunto. Así, ha asegurado que no las comparte "para nada" y le ha recordado que cuando él estaba al frente del Gobierno, el PSOE también le apoyó "en momentos difíciles".

Las polémicas declaraciones de González en 'El Hormiguero'

González había asegurado en El Hormiguero que "él no daría el indulto en estas condiciones". El exlíder socialista también comentó que lleva más de dos años sin hablar con Sánchez. "Desde la moción de censura hasta ahora", aunque el expresidente matizó que "hubo comunicación" indirecta durante la conformación del Gobierno de coalición.

Además de asegurar que en las elecciones a la Comunidad de Madrid votó al socialista Ángel Gabilondo, González se quejó de "lo mal pagada" que está la política. "Lo que digo a contracorriente será un escándalo: la política en España está terriblemente mal pagada… en comparación con lo que quieras".



Zapatero: "Apoyamos a González en momentos difíciles"

Respecto al respaldo que recibió González en momentos complicados, Zapatero añadió: "A mí los compañeros me apoyaron en momentos difíciles, y también muchos apoyamos a Felipe González en momentos difíciles".

"Me gusta que esa escuela prevalezca para el futuro como seña de identidad del PSOE, donde por supuesto cabe una amplia libertad de criterio, pero en las grandes cuestiones siempre hay que procurar ayudar al Gobierno de tu partido, porque lo hicieron contigo, es una reciprocidad razonable", demandó Zapatero.

En concreto, el expresidente socialista ha recordado que hace quince años, cuando él gobernaba, su gobierno fue acusado de traicionar a la familia por aprobar la ley de matrimonio homosexual, y también le acusaron de traicionar a las víctimas de ETA, en alusión a la negociación con la banda terrorista en 2006. "La meta y la conclusión fue que logramos el fin de la violencia y la paz", ha apostillado.

El indulto tendrá "efectos muy positivos", según Zapatero

Por todo ello, el expresidente ha asegurado que aunque ahora en el corto plazo puede generar rechazo, el Gobierno tiene la obligación "de mirar a largo plazo" y mantener una posición de "defensa del interés general".

En este sentido, los indulto son, a su juicio, la decisión "conveniente", porque supondrán un paso más en la dirección del diálogo, y eso producirá, según Zapatero, "efectos muy positivos". "Creo que esto coadyuva", ha defendido.

Sobre el coste que los indultos tendrían para el PSOE, ha asegurado que llevan 140 años "siendo un pilar de la democracia" y la "búsqueda del consenso y la convivencia", y ha justificado que es normal que las decisiones difíciles se tengan que tomar desde el Gobierno.

"Hay que hacer las cosas que de verdad importan y pensando en el largo plazo", ha insistido, al tiempo que ha pronosticado que si finalmente se indulta a los condenados por el 1-O, dentro de unos años se podrá comprobar una "reducción significativa de la pulsión independentista".

Arrepentimiento de los presos independentistas

Además, ha rechazado que el Gobierno vaya a tomar esta decisión "para ayudarse a sí mismo", pensando en mantener sus alianzas parlamentarias con ERC y no en el interés general y por convicción. "Resulta insostenible, en tanto que los partidos nacionalistas no van a contribuir a perjudicar al Gobierno para favorecer a la derecha de PP y Vox. No sé sostiene ese análisis", ha avisado.

Preguntado sobre el aviso del Tribunal Supremo y de algunos barones socialistas de que los condenados no se han arrepentido, Rodríguez Zapatero ha argumentado que "la democracia debe tener la iniciativa". ¿O qué queremos, volver a esa situación de 2017?", se ha preguntado. "Cuando se está pensando en buscar el acercamiento y el diálogo, me parece extraordinario", ha apostillado.

