Zapatero reivindica a Sánchez como garante de la unidad de España y la convivencia pacífica

La Conferencia Municipal del PSOE ya está en marcha. La ciudad de València acoge este fin de semana a cerca de 2.000 cargos socialistas, especialmente locales. El evento ha comenzado este sábado con una de las intervenciones más esperadas, la del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En su discurso ha hecho especial hincapié en el papel de Pedro Sánchez para solucionar el conflicto en Catalunya.

"En cada rincón de España tenemos el deber y la condición de decir que gracias al Gobierno de Pedro de Sánchez el futuro de la unidad de España está en un tiempo de estabilidad y tranquilidad", ha reivindicado el expresidente en referencia a las inminentes elecciones municipales y autonómicas.

Según Zapatero, vamos a estas elecciones de mayo "con paz y sin violencia en ningún territorio de España, ni en el País Vasco y con una Catalunya pacificada gracias a la posición de diálogo liderada por el Gobierno de Pedro Sánchez". El expresidente socialista ha recordado que la violencia estuvo presente en nuestro país durante dos siglos, con golpes de estado, proclamas, revoluciones, una Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo.

En este camino el PSOE ha tenido un "concurso decisivo". La convivencia pacífica es el servicio mayor que el PSOE presta a España", ha afirmado. Zapatero ha sido muy claro en calificar como "valentía" la decisión tomada respecto a los indultos a los presos catalanes del Procès.

Zapatero ha reivindicado también la valentía de los alcaldes y alcaldesas que aplican en sus localidades la Ley de Memoria Democrática. Una norma que "dignifica la historia de España". "En el PSOE no tenemos problemas con la memoria ni con la historia", ha señalado.



La labor general del Gobierno, previa al 28M, ha sido puesta en valor por Zapatero. "Vamos a este 28M con tranquilidad de espíritu y conciencia, con convicción. Porque en estos cuatros años difíciles el PSOE ha respondido a los españoles, a la incertidumbre, a la crisis, haciendo un gran esfuerzo. España está en marcha y con un futuro de progreso", ha afirmado.

Raíces del partido y "Doñana no se toca"

Ante que Zapatero ha intervenido la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Las organizaciones políticas no son nada si no está enraizadas en el territorio. Todas las organizaciones que nacen coyunturalmente y no se enraízan, pasa la hora y no dejan rastro. Es lo que ha hecho al partido fuerte, esa capacidad de enraizarse en cada pueblo y cada barrio", ha manifestado Montero.

Durante su discurso no ha dejado pasar la oportunidad de referirse a Doñana y la decisión tomada por el PP y Vox en la Junta de Andalucía. "Doñana no se toca, Salvemos Doñana. La principal tarea que tiene un gobernante es ser capaz de dejar condiciones de vida más adecuadas a los que vienen por detrás y no se puede hipotecar a las generaciones por un puñado de votos", ha destacado.



Antes de Zapatero y Montero ha intervenido también Amparo Marco, alcaldesa de Castelló. Previamente la inauguración formal de la Conferencia ha incluido la conformación de la Mesa del evento, cuya presidenta es Carolina Darias, que también ha pronunciado unas palabras al igual que el secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.