10 anys de lluita per aconseguir el desdoblament de l'R3 de Rodalies fins a Vic

La plataforma Perquè no ens fotin el tren -el grup de defensa de l'R3 de Rodalies- compleix deu anys amb un gran repte sobre la taula: aconseguir el desdoblament total de la línia almenys fins a Vic. L'R3 va des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Puigcerdà/La Tor de Querol.

L'entitat fa una dècada que va néixer amb l'objectiu de revertir "l'abandonament" de la línia i, malgrat que admet que s'han fet passos, "encara queda molt per remar". Així ho afirma a l'ACN el seu portaveu, Marc Janeras, que considera que tot i que el desdoblament "no solucionarà per si sol el problema de la línia" sí que és un "desllorigador" perquè pugui créixer. Perquè no ens fotin el tren reclama que es calendaritzin els dos trams de desdoblament que hi ha pendents i també que es garanteixi un servei alternatiu adequat durant les obres d'aquest estiu entre Parets i la Garriga.

Per celebrar el desè aniversari, la plataforma en defensa de l'R3 organitza per aquest divendres al vespre una "festa" al tren i una concentració a l'estació de Vic. Ha difós una convocatòria perquè els passatgers acudeixin a la capital d'Osona amb tren des de la Garriga i Ripoll amb l'objectiu que siguin al seu destí a les vuit del vespre. Un cop allà, faran una concentració i valoraran els seus deu anys d'existència.

Que hi hagi diversos trams de via única provoca que hi hagi uns "retards sistemàtics"

Janeras explica que durant aquest temps han treballat per "evitar l'abandó" de la línia i, sobretot, perquè es potenciï. "Encara s'ha de remar molt més", admet En aquest sentit, deixa clar que l'objectiu principal que tenen és que es completi el desdoblament de tota la línia fins a Vic. El fet que en diversos trams hi hagi via única provoca que hi hagi uns "retards sistemàtics", ja que "qualsevol incidència que hi hagi a la via única té repercussions", explica. De fet, assegura que aquesta és la línia que registra "més retards" i la "menys fiable per als usuaris".

El portaveu de la plataforma admet que en el Pla de Rodalies s'ha posat "fil a l'agulla" al desdoblament i a "dècades d'incompliments", però prefereixen ser "prudents" i no fer lloances "abans d'hora". "Hi ha signes positius però de moment només tenim calendari per a dos trams", recorda. "Nosaltres reclamem el desdoblament complet almenys fins a Vic i això ja hauria d'estar en un calendari". A més, també consideren que seria "poc costós" perllongar el desdoblament fins a Torelló. Això milloraria molt la connectivitat dins la comarca i ajudaria a fer el servei més competititu.

Ara mateix només es preveu l'execució del desdoblament dels trams entre Parets i la Garriga i entre Centelles i Vic

Actualment només hi ha prevista l'execució dels trams entre Parets i la Garriga (2024) i Centelles i Vic (2030). Pel que fa al tram entre Montcada i Parets, el Pla de Rodalies actual només preveu l'avaluació i la planificació de l'obra, mentre que del tram entre la Garriga i Centelles -el més costós- no es contempla cap actuació. L'entitat demana justament que es posi data al desdoblament d'aquests dos trams que ara no en tenen.