115.000 visitants consoliden la Fira de Consum Responsable i d'Economia Social i Solidària de Barcelona

Unes 115.000 persones han passat enguany per la novena edició de la Fira de Consum Responsable i d'Economia Social i Solidària de Barcelona, consolidant la xifra de visitants de 2022, que ja es va recuperar del nivell prepandèmic. Els visitants han passat per les parades i casetes de la plaça Catalunya durant els tretze dies que hauran estat en funcionament, segons detalla l'Ajutament.

En concret, la fira tanca les portes aquest divendres després de dues setmanes oberta, organitzada per la Direcció de Serveis d'Economia Social i Solidària i Alimentació Sostenible del cosistori. Les 32 carpes i casetes hauran venut prop de 10.000 productes, una xifra semblant a la de 2022. El tèxtil responsable i l'alimentació sostenible han estat dos dels àmbits protagonistes d'aquesta edició.

D'altra banda, prop de 6.000 persones hauran participat del conjunt d'activitats proposades i s'hauran informat sobre pràctiques i projectes concrets per aprofundir en el consum responsable i l'economia social i solidària. Els participants hauran pogut dur a terme activitats a l'espai familiar de l'Esfera, tallers o jugat al joc del Consum Responsable.

"Aquest nivell d'afluència demostra que moltes persones han apostat pel consum responsable, per les iniciatives locals i de proximitat i per les pràctiques de l'economia social i solidària", elogia la regidora de Promoció Econòmica, Raquel Gil. La responsable també remarca que la Fira és "la demostració que durant tot l'any hi ha serveis i activitats que permeten consumir diferent i apostar per allò social, local i de proximitat".