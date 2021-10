Punxada de la manifestació espanyolista d'aquest 12 d'octubre a Barcelona. Convocada per la plataforma Cataluña suma por Espanya -que agrupa entitats com Espanya i Catalans o Convivencia Cívica Catalana-, la mobilització pel dia de la Hispanitat tot just ha reunit unes 2.000 persones al passeig de Gràcia de Barcelona, moltes menys que en edicions anteriors.



A més a més, la convocatòria ha estat marcada per la divisió de la dreta espanyolista, ja enguany només ha comptat amb la presència de representants del partit ultradretà Vox i del PP de Catalunya, mentre que Ciutadans s'ha limitat a instal·lar una carpa pròpia a la fira d'entitats espanyolistes que hi havia a la plaça de Catalunya, un fet que li ha generat crítiques. El PSC, com ja va fer els darrers anys, tampoc hi ha assistit.



La marxa, de caràcter festiu, ha reivindicat la unió del constitucionalisme i ha concorregut com una concentració festiva i reivindicativa. A la manifestació s'han cantat i ballat consignes a favor de unitat d'Espanya, en contra del procés independentista i del líder de JxCat, l'expresident Carles Puigdemont.

Crítiques a Cs

El president de Societat Civil Catalana (SCC) -una altra de les entitats que ha impulsat la mobilització, Fernando Sánchez Costa, ha lamentat l'absència de Ciutadans i ha subratllat que "és moment de deixar-se de petits càlculs i de treballar tots junts per donar la volta a Catalunya". El president de SCC ha assegurat que respecta la posició de cada formació i que entén "les lògiques de partits", però ha refermat la seva crida a la unitat. "Sempre pensem que és bo sumar, anar integrats i anar junts", ha expressat Sánchez Costa en declaracions als mitjans. D'altra banda, el president de Cataluña Suma, Javier Megino, ha remarcat que l'entitat compta amb Cs per a celebrar el Dia de la Hispanitat i ha recordat que la formació sí que està present a les casetes que les entitats han muntat aquest dimarts a la plaça de Catalunya.



El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha reconegut que no entén per què Cs no ha volgut participar en la manifestació del 12 d'octubre. "No ho entenc, no diré més. Aquí hi ha cap tothom, és la festa de tots", ha dit Bou en declaracions prèvies a la marxa, tot defensant la unitat i admetent que no sabia que no hi participarien. Des del PP, Manuel Reyes també ha remarcat que aquesta trobada "no exclou a ningú".

El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha assegurat que no li sorprèn l'absència de Cs en la manifestació del 12 d'octubre. "Ells porten dècades abaixant el cap. No tenen la ferma voluntat de plantar cara al separatisme, però cal dir als catalans que hi ha alternativa i és possible reconstruir i recuperar Catalunya", ha manifestat. I ha afegit que "nosaltres no arriarem cap bandera i reconquerirem pam a pam la nostra terra per tornar-la als catalans.



Per part de Cs, el president del seu grup parlamentari, Carlos Carrizosa, ha assegurat en declaracions als mitjans que la formació prefereix commemorar el 12 d'octubre "marcant perfil propi", amb el seu acte particular, celebrat dilluns, i assistint a casetes d'entitats constitucionalistes a la plaça de Catalunya per "estar amb la gent, en lloc de desfilant darrere d'una pancarta". Preguntat pels periodistes, Carrizosa ha negat que Cs vulgui fer "cordó sanitari" a cap formació i ha dit que el protagonisme de la manifestació és per a les entitats convocants, i no per als partits. Carrizosa ha recordat que Cs sí que ha participat de la firma i lectura del manifest redactat per les entitats convocants de la manifestació.