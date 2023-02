355 víctimes de violència masclista podrien ser alertades dels antecedents dels seus agressors 

Els Mossos d'Esquadra tenen detectades 355 dones víctimes de violència masclista a Catalunya a les quals es podria alertar sobre els antecedents del seu agressor, tal com permet la nova instrucció emesa pel Ministeri de l'Interior. Ha donat la dada la portaveu del cos, Montserrat Escudé, que ha apuntat "que s'analitzarà cas per cas" per determinar la idoneïtat de facilitar-los aquesta informació i la forma en què se'ls comuniquen.

La nova instrucció permet que la policia autonòmica pugui informar a dones que ja han interposat una denúncia prèvia per violència masclista i que presenten un risc mitjà, alt o extrem de patir un feminicidi quan els antecedents del seus agressors no superin els cinc anys. La policia catalana, però, vol anar més enllà i estudiarà si legalment es pot actuar d'ofici en casos en què no existeixi denúncia prèvia amb l'objectiu d'empoderar la víctima perquè es decideixi a fer el pas.

355 dones susceptibles de ser informades

A Catalunya hi ha 355 víctimes de violència de gènere susceptibles de ser informades perquè compleixen amb aquests requisits. Escudé ha assenyalat que aquestes comunicacions "no han de ser generalitzades", sinó que s'han de fer "operacions quirúrgiques" i tenint en compte també el que estableix la llei de protecció de dades personals. En aquest sentit, ha apuntat que es valorarà si el fet de conèixer aquesta informació suposarà un benefici per a la víctima.

Els Mossos, a més del sistema VioGén, també disposen del Sistema Integral d'Atenció a les Víctimes (SIAV), que no només inclou les dones víctimes de violència de gènere, sinó també víctimes d'altres tipologies de violència masclista en l'àmbit de la parella o violències domèstiques. Segons Escudé, actualment els Mossos fan seguiment de prop de 20.000 casos en el marc d'aquest sistema, dels quals 605 corresponen amb episodis de violència de gènere.

9 feminicidis el 2022 a Catalunya

Durant el 2022 van registrar-se 9 feminicidis a Catalunya. En set d'aquests casos, l'entorn tenia constància de la situació però només dues havien presentat denúncia prèvia. En el moment de les agressions no tenien seguiment judicial ni protecció.

Amb el que portem d'any, a Catalunya s'ha registrat 2 feminicidis. L'últim va tenir lloc aquesta setmana, concretament al barri de Sant Martí de Barcelona, on una dona trans va ser assassinada per la seva parella, que ja ha estat detinguda.