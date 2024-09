37.783 milions, el sostre de despesa que fixa el Govern en el primer pas cap als pressupostos del 2025

El Govern ha acordat fixar en 37.783 milions el sostre de despesa no financera i no finalista de la Generalitat per al 2025, uns 1.100 milions més que el 2024 i un 12,8% més respecte al 2023 -quan era de 33.481 milions-, el darrer any amb pressupost aprovat.

La voluntat de l'executiu de Salvador Illa és que els comptes tirin endavant amb el suport d'ERC i Comuns, els dos socis d'investidura, amb els quals ja ha oberta converses, segons ha assegurat la portaveu, Sílvia Paneque. L'aprovació del sostre de despesa és el primer pas del camí cap als pressupostos.

L'executiu preveu que l'any que ve els ingressos s'enfilin fins al 36.738 milions d'euros, un 17% més que el 2023, hi hagi un dèficit autoritzat del 0,1% del PIB (307 milions) i uns ajustos derivats de l'aplicació del Sistema Europeu de Comptes (SEC) de 739 milions. "Es tracta d'un increment de sostre de despesa rellevant que té a veure amb el bon funcionament de l'economia, tant a Catalunya com a Espanya", ha apuntat Paneque.

La també consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha afegit que "aquest acord significa un primer pas i un pas ferm per a l'elaboració d'uns pressupostos que entrin en vigor l'1 de gener del 2025". "Com saben aquest és un objectiu prioritari del Govern. Catalunya necessita uns comptes per tal de desenvolupar totes les polítiques necessàries per afrontar els reptes com a país i recuperar el lideratge econòmic", ha recalcat.

Converses inicials

Durant la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, la portaveu ha explicat que ja hi ha hagut "unes converses molt incipients amb els socis prioritaris". Paneque ha afirmat que aquests contactes aniran "en paral·lel" a la reforma del finançament però ha advertit que aquesta qüestió és "estructural" i, per tant, que les negociacions s'allargaran "setmanes i mesos".

Tot i que la prioritat per aprovar-los són ERC i Comuns, el Govern no tanca la porta a negociar també amb altres grups parlamentaris. Paneque no s'ha volgut referir al fet que justament els dos socis prioritaris tinguin congressos als seus partits aquesta tardor. Ara bé, s'ha mostrat confiada que tot i aquests processos interns els diversos grups parlamentaris "tindran la seva mirada centrada en els interessos de Catalunya" i "en desenvolupar les polítiques que van marcar com a prioritàries als acords d'investidura".