3Cat estrena 'Zenit': Tot el que has de saber del nou concurs musical de gran format

3Cat estrena aquest divendres la que és una de les principals novetats de la nova temporada televisiva. Es tracta de Zenit, el nou concurs musical de gran format presentat per Miki Núñez. Monica Green, Natxo Tarrés, Blanca Paloma i Mariona Escoda són només alguns dels artistes que competiran. Cal dir que el nou concurs no implicarà la cancel·lació d'Eufòria, tot i que encara no hi ha data per la seva tornada. T'expliquem tot el que has de saber d'aquesta aposta de la televisió pública catalana.

Com serà Zenit?

24 cantants professionals triaran i interpretaran èxits musicals per "seduir totes les generacions i convertir-se en l'artista més intergeneracional". Zenit s'emetrà en directe des d'un plató "espectacular", segons va dir el mateix Núñez en la presentació de la temporada. Es farà des del Parc Audiovisual de Terrassa i es podrà veure a través de TV3, així com en la mateixa plataforma 3Cat.

"Tot un esdeveniment musical amb una gran posada en escena, humor i entreteniment", prometen des de la televisió pública. Segons detallen, els espectadors, tant des del plató com des de casa, ajudaran a triar l'artista amb millor estratègia per seduir totes les generacions.

Quatre generacions

En aquest xou musical innovador, artistes i públic es divideixen en quatre grups que representen cada generació: els centennials (Z, menys de 27 anys); els millennials (Y, 28-43 anys); la generació X (44-59 anys); I els boomers (B, més de 60). El públic a plató està format per 100 persones, 25 de cada grup generacional, i un artista popular és el capità de cada un dels quatre grups, detallen.

En total hi haurà 8 artistes per programa, 2 de cada generació. Monica Green (boomer), Natxo Tarrés (X), Blanca Paloma (Y) i Mariona Escoda (Z) són només alguns dels artistes que competiran per coronar-se com el millor talent intergeneracional de Catalunya.

🙌🏼 Miki Núñez (@mikinunez) ja ho té tot a punt perquè les gales de #Zenit3Cat ens deixin sense paraules. Però… com funciona aquest programa? 🤔



Divendres, 4 d'octubre, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat! pic.twitter.com/a6bIEhQ91t — 3Cat (@som3cat) October 1, 2024

La importància de l'estratègia

Cada setmana, els concursants seleccionaran i prepararan una cançó amb l'objectiu de captar l'atenció de tots els grups generacionals. Explicaran a càmera per què han triat la cançó i quina posada en escena tenen pensada, alhora que justificaran per què creuen que la seva proposta és una aposta guanyadora. Per això, TV3 defensa que l'estratègia i la posada en escena seran clau.

Qui seran els capitans? Joan Reig (Constantí, 16 de març de 1963) és el bateria d'Els Pets, una de les bandes més icòniques del rock català. El 2018 va llançar el seu primer disc en solitari, i seva darrera composició en solitari és el single Volia volar, estrenat aquest 2024. A Zenit, serà el capità de la Generació Boomer.

Gisela Lladó (Barcelona, 1 de gener de 1979), coneguda com a Gisela, va començar la seva carrera a Operación Triunfo. Va guanyar notorietat internacional representant Andorra al Festival d'Eurovisió 2008. Ha gravat diversos àlbums i ha posat la veu a moltes cançons de Disney, i ha treballat en musicals. Donarà veu a la Generació X.

Lil Dami, pseudònim de Damià Rodríguez (Terrassa, 22 de maig de 1994), ha esdevingut una figura clau en l'escena de la música urbana en català. Va iniciar la seva carrera musical el 2014 i el 2017 va aconseguir notorietat amb la seva participació al concurs Sona9. Ha estat jurat d'Eufòria i presentador de programes de TV3 com Cover i Cute. Serà el capità de la Generació Y.

Suu, nom artístic de Susana Ventura (Barcelona, 14 de gener del 2000), va guanyar popularitat a Instagram gràcies a cançons com Lligar no és lo teu. Amb només 18 anys, va llançar el seu primer àlbum Natural (2018), que la va portar a rebre el premi Enderrock a millor artista revelació. Serà la capitana de la Generació Z.



Com es votarà?

Cada un dels grups d'edat podrà donar entre 1 i 25 punts a cada artista que hagi actuat, fent servir un potenciòmetre, i sent així els 100 punts la puntuació màxima que es pugui obtenir. El cantant, a més, podrà millorar nota cantant al karaoke una cançó, proposada per la generació que menys nota li hagi donat. Després se'l tornarà a votar a l'alça, o mantindrà la nota.

Pel que fa a les votacions des de casa, els teleespectadors hauran d'utilitzar un codi QR i donar entre 10 i 25 punts a cada artista. El més votat a través d'aquesta via sumarà 5 punts el total de la seva puntuació, per bé que no es coneixerà fins al final de les quatre actuacions que tindrà cada ronda.