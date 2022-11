4 possibles escapades per Catalunya per aquests dies de pont

Els que tinguin la sort de fer el pont de desembre poden gaudir d'una bona oportunitat per fer una escapada per Catalunya. Escaient el 6 i 8 de desembre en dimarts i dijous, alguns aprofitaran els primers dies i d'altres els darrers, mentre els més afortunats podran aprofitar tota la setmana (o més!).

Sigueu més de costa o de muntanya, d'interior o de ciutat, us proposem 4 destins per aprofitar al màxim aquest pont del Dia de la Constitució Espanyola i La Puríssima. Sense sortir de les fonteres catalanes, també podem fer turisme de qualitat, interessant i per a tots els gustos.



Un vall amb molt patrimoni

La Vall de Boí (Alta Ribagorça) té la sort de poder fardar de patrimoni. I és que aquest indret del Pirineu conserva un conjunt d'esglésies i ermites excepcionals que s'erigeix en el bressol i la màxima expressió de l'art romànic català.

El conjunt de la Vall de Boí fou declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l'any 2000. El conformen Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat i Sant Quirc de Durro, Santa Maria de Cardet i l'Assumpció de Cóll. Totes les esglésies són visitables excepte Sant Quirc de Durro i l'Assumpció de Cóll.

Però la Vall de Boi és molt més que això: el Parc Nacional d'Aigüestortes, amb l'estany de Sant Maurici, és l'únic de Catalunya i un dels més ben conservats del sud d'Europa. Alguns cims superen els 3.000 metres, té quasi 300 estanys de formes i colors diversos, rius, barrancs, cascades i molleres.

Durant les èpoques de bon temps, doncs, és ideal per caminar i passejar, amb una oferta incalculable de rutes. També destaca per ser un destí Starlight reconegut per la UNESCO, en ser una d'aquelles destinacions que es consideren disposen d'excel·lents qualitats per contemplar el cel nocturn i que estan protegits de qualsevol contaminació luminica.

En aquesta època de fred, però, és un punt de referència per als amants de l'equí, amb l'estació de Boí Taüll, la més alta dels Pirineus (2.751 m la cota màxima i 2.020 m. la cota mínima). La seva situació encarada al nord ofereix als esquiadors una neu de bona qualitat.

Viatge a l'antiga Tàrraco

Mai està de més revisitar el patrimoni de l'Imperi Romà que manté Tarragona. I és que l'antiga Tàrraco va ser un dels nuclis de població més importants de l'imperi a la península Ibèrica, i són divers els vestigis que ens hi fan transportar.

Les visites a l'amfiteatre i el circ romà són imperdibles, així com resseguir les muralles i passejar pel centre històric. També podeu visitar el Pont del Diable (Aqüeducte de les Ferreres), un pont aqüeducte romà aixecat entre els costats del barranc dels Arcs, als afores de la ciutat.

L'amfiteatre romà de la ciutat de Tarragona. — Tarragona Turisme

També hi trobem el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el més antic de Catalunya en aquesta especialitat. Des de la primera meitat del segle XIX, és centre de recuperació i conservació del patrimoni arqueològic de Tarragona i la seva àrea d'influència.



Una ruta romana ens permet conèixer la història a través dels principals monuments conservats d'un conjunt arqueològic romà de Tàrraco que des del 2000 es Patrimoni Mundial de la UNESCO. Podeu apostar per fer una visita guiada.

L'església de Sant Llorenç i el santuari de Lord

Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) és un poble allunyat d'aglomeracions i especialment indicat per als que busquen tranquil·litat i natura en estat pur. I també pels que aposten pel patrimoni i la història, amb la possibilitat de visitar el Santuari de la Mare de Déu de Lord. El trobem a 1.200 m d'altitud i a sis quilòmetres del poble, situat al capdamunt de la Mola de Lord, on no hi arriben els cotxes (la caminada és d'uns 20 minuts).

En aquest indret podem observar el gran canyó que commemora les guerres carlistes. A l'interior, hi podrem veure una verge negra, del segle XIII. Per bé que el santuari actual data del segle XIX, els primers vestigis s'ubiquen al segle X.

El Santuari de la Mare de Déu de Lord de Sant Llorenç de Morunys. — Turisme Solsonès

D'altra banda, l'església romànica conserva destacades obres. Hi trobem el fragment de pintura mural del segle XIV, el retaule gòtic, les restes de l'altar major barroc, la capella i altar xorigueresc de la verge dels Colls i el retaule de Sant Miquel i Sant Joan del segle XV.

El municipi té una petita extensió de només 4,2 km², ubicat als peus de la serra de Port del Comte, i està envoltat especialment pels municipis de Guixers i la Coma i la Pedra. Conserva la seva estructura medieval formada per un recinte emmurallat en forma de pentàgon irregular.

Cap de Creus i Cadaqués

Qui ha dit que Cadaqués (Alt Empordà) és només per a l'estiu? Aquest indret tan particular de l'Empordà segueix igual de bonic durant tot l'any, també a finals de tardor (i amb menys aglomeracions de gent). Les cases blanques i l'aire mediterrani de la població segueixen intactes.

Al seu temps, les roques moldejades per la tramuntana i la seva virulenta mar fan del Cap de Creus un lloc molt especial i únic, més encara essent el punt més alt de l'est de Catalunya. Un lloc per caminar i gaudir en família o amb amics (abrigats i amb precaució).

El poble de Cadaqués i part de les seves platges. — Turisme de Cadaqués

No ens cansarem mai de caminar pel seu centre històric, contemplar les cases modernistes i indianes, i acostar-nos fins a l'església de Santa Maria per gaudir també de les vistes que hi trobem. També podrem visitar la Casa-Museu de Salvador Dalí a Portlligat, i veure l'estàtua de l'artista a la platja.

Si volem passejar encara més, al llarg del seu passeig marítim trobarem diversos miradors. I, encara que no ens hi banyem, les seves platges i cales son igual de bucòliques.