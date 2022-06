5 exposicions per visitar aquest cap de setmana

Visitar i gaudir d'una bona exposició sempre pot ser un bon pla pel cap de setmana. Encara més si és llarg. I no totes estan a Barcelona. En aquest primer pont del mes de juny d'alta mobilitat arreu de Catalunya en proposem cinc repartides per tot el país:

'Joaquim Vicens Gironella. Viure en temps convulsos i crear des dels marges', al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera

Al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera es pot visitar fins al quatre de setembre la mostra dedicada a l’artista d’Agullana Joaquim Vicens Gironella mort el 1997 a Tolosa de Llenguadoc. Membre del Comitè Antifeixista del seu poble, Joaquim Vicens Gironella a causa de la victòria del feixisme espanyol, es va veure forçat a l'exili i va passar anys a diferents camps de concentració. Un cop lliure es va instal·lar a Tolosa on combinava la feina de treballador del suro amb una peculiar obra creativa també amb suro. L’artista Jean Dubuffet, un dels màxims exponents de l’Art Brut, va reconèixer el seu talent i el 1948 li va muntar una exposició a París. Fins ara, l’obra artística de Joaquim Vicens Gironella ha tingut més reconeixement fora de Catalunya que a dins, i aquesta mostra coproduïda amb el Museu del Suro de Palafrugell pretén col·locar-lo al lloc que li pertoca. A l’exposició es pot veure una selecció de la prolífica obra de Vicens en diferents formats: dibuixos, gravats, escultures i documents.

'L'impuls nòmada' de Jordi Esteva al Palau Solterra de Torroella de Montgrí

Al Palau Solterra de Torroella de Montgrí es pot visitar fins a l’onze de novembre L’impuls nòmada una mostra fotogràfica de Jordi Esteva (Barcelona 1951) que porta el mateix títol del llibre que Esteva va publicar amb Galaxia Gutenberg el 2021. L’exposició comissariada per Laura Terré convida a la contemplació d’unes imatges que qüestionen la supremacia de la cultura occidental.

'Between the lines' de J. James White al Tinglado de Tarragona

A la segona sala del Tinglado del Moll de Costa del Port de Tarragona es pot visitar l’exposició de l’artista J. James White. La mostra de l’artista nord-americà i resident a Tarragona des de fa 22 anys reuneix dibuixos, pintures i escultures. Les peces de White comparteixen uns colors vibrants i unes formes orgàniques i geomètriques, i una certa ambigüetat que vol transmetre la tensió en la recerca de l’equilibri entre diferents temps, espais i energies. Jeffrey James White va néixer a Philadelphia el 1966, va estudiar antropologia i sociologia la universitat de West Virginia i amb 20 anys va emigrar a Londres per fer els estudis d’arqueologia.

'Brote de Peral' d’Elena Aitzkoa a la Panera de Lleida

Al Centre d’Art la Panera de Lleida es pot visitar fins al dos d’octubre la mostra d’escultures Brote de Peral d’Elena Aitzkoa (Apodaka, 1984). Les obres presents a l’exposició corresponen a dues sèries diferents Terraplén i Brote, ambdues realitzades quan l’artista va deixar l’estudi que compartia en un pavelló industrial i va començar a treballar en un terreny molt lligat al paisatge d’Apodaka. Un paisatge que té el sòl de pedra i que fa milions d’anys va estar sota el mar, característiques que l’artista ha intentat traslladar a les seves peces per transmetre la història d’un indret mil·lenari fet de centenars d’elements. L’artista que viu a Bilbao també dibuixa, fa poesia i performances.

'Bagdad, "un lloc modern" (1958-1978)' de Latif Al-Ani a La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona