El 50è aniversari del Museu Dalí a Figueres congrega centenars de persones als actes populars de celebració

L'Ajuntament de Figueres i la Fundació Gala-Salvador Dalí han celebrat el 50è aniversari del Museu Dalí amb un acte obert a tothom. El gruix de la festa ha començat a dos quarts de sis amb el ball i la cercavila dels gegants Dalí i Gala a la plaça de l'Ajuntament, seguit de l'audició de sardanes que ha ofert la Cobla Sant Jordi. A partir de les set, les autoritats han fet els parlament a la plaça Gala i Salvador Dalí. La festa ha acabat amb la presentació del gran pastís d'aniversari, que ha elaborat Christian Escribà amb la col·laboració dels pastissers de la ciutat. Durant tot el dia, s'han reparteixen bigotis dalinians a tots els visitants, que han pogut gaudir de visites guiades i tallers gratuïts al museu.

Figueres s'ha omplert aquest dissabte de riuades de gent que no s'han volgut perdre l'acte central de la celebració del 50è aniversari de l'obertura del Teatre-Museu Dalí a Figueres. De fet, va ser just el 28 de setembre, però de l'any 1974, quan es va inaugurar l'edifici també amb una gran festa.



L'acte ha començat a dos quarts de sis de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, amb una exhibició de balls dels gegants Dalí i Gala portats per la Colla Gegantera de Figueres. Aquesta peça es fruit d'un concurs convocat fa 25 anys i que va guanyar el músic, escriptor i periodista David Puertas. Durant la celebració, l'han interpretat els Mini-Stress, una formació integrada per molts dels músics que en el dia de la seva estrena integraven els Grallers de Figueres.

Més tard, pels volts de les sis, la Cobla Sant Jordi ha ofert una audició per a la ballada de sardanes, que han seguit amb els parlaments de les autoritats a càrrec del president de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Jordi Mercader; el director general de Patrimoni de la Generalitat, Jonatan Ferreras; el secretari d'Estat, Jordi Martí; l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Figueres, Mariona Seguranyes.

Les autoritats amb el pastís del 50è aniversari del museu Dalí. — Ariadna Reche / ACN

Pastís de grans dimensions

Un dels moments més esperats de la nit ha estat la presentació del pastís de grans dimensions que ha elaborat l'equip del reconegut mestre pastisser Christian Escribà. S'ha tractat d'una maqueta 1,15 metres quadrats que reproduïa amb xocolata el museu Dalí. "Ho ha fet l'especialista d'Escribà en xocolata que és el Dani Domínguez i hem estat deu dies treballant-t'hi", ha explicat Christian Escribà. "És un honor que ens ho hagin encarregat perquè la pastisseria i l'art van lligats", ha dit el pastisser, que també s'ha mostrat molt content d'haver pogut treballar "pel 50 aniversari d'un museu tan important al món com és el museu Dalí i per l'artista més universal de Catalunya".

La maqueta de xocolata d'Escribà s'ha completat amb galetes amb formes dalinianes de vainilla, xocolata, sal i oli i amb gust de bunyol que han elaborat els pastissers de Figueres. Les dues propostes conjuntes han compost un pastís únic de grans dimensions que s'ha esclafat davant dels assistents després de presentar-lo i bufar les espelmes del 50è aniversari i s'ha repartit perquè tothom en pogués menjar.

Aquestes galetes amb la forma del pa de tres crostons de Dalí poden comprar-se, des del 23 de setembre, a les pastisseries de la ciutat en una caixa amb disseny especial. Anys enrere, els pastissers ja es van unir per elaborar un postre de galeta en forma de la cúpula del Teatre-Museu Dalí.



La jornada s'ha clos amb diverses sessions d'un vídeo mapping projectat a la mateixa plaça Gala-Salvador Dalí amb el Teatre-Museu Dalí com a protagonista.

Visites i tallers gratuïts

Durant tot el dia s'han repartit bigotis dalinians a tots els visitants i, entre dos quarts d'onze i les sis de latarda, s'han ofert visites guiades i tallers gratuïts per a tots els públics al Teatre-Museu Dalí. A les dotze del migdia, la Biblioteca Fages de Climent, de Figueres, ha acollit una activitat per a mainada de més de tres anys amb un conte teatralitzat basat en Petit & Gran Salvador Dalí, d'Editorial Alba. De la mà de l'actriu Cristina Noguer, els infants han pogut descobrir -a través d'aquesta obra escrita per María Isabel Sánchez Vegara i il·lustrada per Mariona Tolosa Sisteré- Salvador Dalí, un gran pintor surrealista, extravagant i únic, amb el que han viatjat al món dels somnis per fer volar la creativitat.

Cartell original

Continuant amb la celebració del 50è aniversari del museu, a finals de setembre, també es distribuirà una reedició limitada del cartell original de la inauguració del Teatre-Museu Dalí (1974), que es repartirà en les pastisseries i en comerços de la ciutat de més de 50 anys d'història.



Paral·lelament i fins el 5 d'octubre, la Biblioteca de Figueres mostra una selecció de documentació del seu fons. L'exposició recull informació, cartells, programes de mà i fotografies referent al procés de creació del Teatre-Museu Dalí, que va començar el 1961 amb l'homenatge de la ciutat de Figueres al pintor. La selecció compta amb documents de publicacions periòdiques de l'època (com l'Ampurdán, Canigó, Los Sitios, La Vanguardia, Sábado Gráfico i Gaceta Ilustrada), del fons retrospectiu de la biblioteca i de documents recollits per personalitats com Jaume Maurici, Montserrat Vayreda o Josep Maria Ortega i oferts en donatiu a la Biblioteca.