7 mercats de Barcelona per visitar durant aquest pont

El Pont de la Puríssima és un moment ideal per fer una escapada amb família o amics, per afrontar el tram final de l'any havent descansat mentalment. Però també és un bon moment per quedar-se a Barcelona o visitar la capital des d'altres indrets del territori.





Entre la diversa i copiosa oferta, els mercats de la ciutat poden ser una bona oferta. En trobem de tota mena, per a tots els gustos i necessitats, tan puntuals com habituals. En destaquem set diferents dels quals pots gaudir aquest cap de setmana.

Palo Market Fest

Com cada primer cap de setmana de cada mes, aquests 3 i 4 de desembre se celebra el Palo Market Fest. Ubicat al carrer dels Pellarieres número 30, es pot visitar de 12 a 17 hores o de 17:30 a 22 hores, per un preu de 5 euros. Entre el primer i segon torn es procedeix al desallotjament del recinte.

Hi trobem una clara aposta per l'artesania i el disseny de diferents emprenedors. Però es tracta d'un mercat molt lligat a l'oferta gastronòmica i a la música, el que el converteixen amb una opció molt atractiva.

A més, aquest cap de setmana celebra el que ha anomenat l'Extraordinary XMAS, encarant-se ja cap a les festes nadalenques. "Cap de setmana meravellós... Ens veiem el 3/4 de desembre?", avançava a les seves xarxes el mercat després de la darrera edició.

Mostaza Festival

Aquest cap de setmana, el centre Esportiu Municipal Estació del Nord acull el Mostaza Festival. Pel preu d'un euro, entre les 10 hores del matí i les 20:30 h de la tarda podreu gaudir d'aquesta opció, que dona també el tret de sortida als mercats nadalencs de la ciutat. També es pot adquirir l'entrada manera gratuïta a través d'Eventbrite fins al divendres.

El Market Handmade està organitzat per la botiga d'artesans locals Mostaza, instal·lat recentment al número 16 del carrer Calders, al Born. En el hall de l'espai poliesportiu de l'Estació del Nord de l'Eixample de Barcelona, oferirà l'exposició de 50 artesans locals, en un espai de més de 600 m². Hi trobem producte autèntic fet a mà de manera professional i de qualitat.

Jazztrònica Fest&Market

Els Jardins del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) acullen aquest diumenge, a partir de les 13 hores i fins a les 22 h, una nova edició del Jazztrònica Fest & Market. Es tracta d'una aposta per a tota mena de públics, on famílies i amics podran passar tota la jornada gaudint de la seva diversitat.



Música amb concerts i punxadics, gastronomia, una zona infantil, la fira del disc i el mateix mercat són propostes d'aquest projecte, amb els Nightmares on Wax com a caps de cartell d'aquesta edició de l'oferta que proposta Jazztrònica: "Música i molt més", diu el seu lema.

"És un festival que combina diferents ritmes, des del jazz fins a la música electrònica. Una proposta per passar tot el dia amb amics o en família, descobrint artistes locals novells i futures promeses, així com artistes internacionals del món del nu-jazz o jazz avantguarda, juntament amb una selecció dels DJs més representatius de l'escena jazzística i electrònica”, destaca el festival.

Encants Barcelona - Fira de Bellcaire

Però aquest cap de setmana també podem gaudir de mercats regulars, com el mercat dels Encants de Barcelona - Fira de Bellcaire, que és un dels més antics d'Europa. Recentment, s'ha traslladat a un edifici de nova construcció, obra del despatx d'arquitectura B 720 Fermín Vázquez.

Ubicat a la mateixa zona de la plaça de les Glòries, pretén mantenir el seu esperit original de venda a l'aire lliure. Encants Barcelona acull un total de 283 negocis. En el nou mercat hi ha: 78 botigues, 156 parades, 40 espais de subhasta, 2 bars, 6 botigues de menjar i beure (anomenades street food) i 1 restaurant, segons detalla l'Ajuntament de Barcelona.

El mercat obre dilluns, dimecres, divendres i dissabtes de 9 a 20 hores, però les subhastes (celebrades de 8 a 9 hores del matí) no es fan els dissabtes. A més, també obrirà els tres diumenges previs a Nadal. Així, el podrem visitar dissabte i diumenge.

Mercat Dominical de Sant Antoni

L'Ajuntament de Barcelona fa gala de què el Mercat Dominical de Sant Antoni és la fira de llibres, revistes, postals i videojocs més gran del món. Es troba allotjada a unes marquesines al voltant del mercat. El Mercat Dominical de Sant Antoni es defineix com "una petita joia de Barcelona" i de configurar una oferta única per a la ciutat. Es tracta d'un equipament que "treballa per la cultura", sent un mercat social i cultural des de l'any 1936.

Aquest 2022 se celebra el 85è aniversari del Mercat Dominical del Llibre de Sant Antoni. Per aquest motiu, han apostat per una renovació de la nostra imatge corporativa, amb un logotip més modern i avantguardista, amb nous colors.

El Mercat del Llibre Dominical de Sant Antoni obre tots els diumenges de l'any. L'horari habitual que ofereix actualment és de 8:30 a 14 hores.

Els Encants del Mercat de Sant Antoni

Els Encants es troben instal·lats al voltant del mercat de Sant Antoni a principis del segle XX, i són hereus dels venedors de productes tèxtils a l'avinguda del Paral·lel. Actualment, es troben ubicats al perímetre del mercat, i a l'exterior, al carrer Tamarit.

Pel que fa als establiments no alimentaris, en general hi trobem roba de la llar, roba de nadó, bosses, bijuteria, sabateria, òptica, merceria, cotilleria, roba dona-home-nen.



Pel que fa al Mercat de Sant Antoni, s'ubica concretament al carrer Comte d'Urgell número 1 de la ciutat de Barcelona. El seu horari habitual és de dilluns a dissabte de 8:00 hores a 20:00 h, però els Encants no obren fins a les 10:00 hores.

Flors de la Rambla

Un altre mercat sempre a tenir en compte és el de les flors de la Rambla de Barcelona. Es troba present a la famosa via barcelonina des de fa més de dos-cents anys. Les parades de flors depenen del mercat de la Boqueria i van ser remodelades a la dècada del 1990. Essencialment, trobem flors, plantes i llavors en la seva oferta comercial.