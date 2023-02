El 70% dels catalans estan a favor d'acollir refugiats d'arreu del món tal com s'ha fet amb els d'Ucraïna

El 24 de febrer de 2022 quedarà marcat al calendari com el dia que Rússia va començar la guerra contra Ucraïna. El divendres va fer un any de l'inici del conflicte. Des d'aleshores, milers d'ucraïnesos han deixat enrere les seves vides interrompudes per les bombes per començar-ne una de nova a casa nostra. Segons segons dades del Departament d'Igualtat i Feminismes, a Catalunya hi viuen més de 21.500 refugiats provinents d'Ucraïna.

Quan va començar la guerra, centenars d'entitats i organitzacions d'arreu del territori català van sumar-se a l'onada de solidaritat amb el poble d'Ucraïna recollint aliments, medicines i roba per a les persones que arribaven a Catalunya fugint de l'horror de la guerra. Sense anar més lluny, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, format per ajuntaments i altres ens supralocals, va posar en marxa una campanya d'emergència arran de l'inici del conflicte.

El mateix organisme ha fet públics els resultats d'una enquesta sobre la percepció de la ciutadania de Catalunya davant la guerra d'Ucraïna. La principal conclusió és que el 78% dels catalans està d'acord que la UE hagi obert vies legals i segures per donar acollida a les refugiades ucraïneses (la majoria són dones). Però encara hi ha una dada més rellevant: el 68%, és a dir, set de cada deu catalans creu que s'ha de fer el mateix amb refugiats d'altres països del món. Les dones són més receptives a fer-ho que els homes.

Aquesta tendència a favor d'acollir persones refugiades es repeteix a nivell local: el 77% dels catalans està d'acord que el seu ajuntament faci costat als refugiats d'Ucraïna, i també d'altres països del món (72%).

A favor de la via diplomàtica

En els últims dies, certs sectors de l'esquerra han qüestionat l'enviament d'armes a Ucraïna per part d'Espanya i la majoria de països de la Unió Europea com la solució al conflicte. En aquest sentit, a la pregunta "com ha d'abordar la comunitat internacional la guerra", un 66% dels catalans creuen que s'ha de prioritzar la via diplomàtica per buscar una pau acordada", mentre que només el 13% vol que s'incrementi la despesa militar.

Pel que fa a com hauria d'actuar l'Estat davant la guerra d'Ucraïna, sis de cada deu catalans (62%) creuen que el Govern espanyol hauria d'augmentar el pressupost de cooperació i foment de la pau per abordar la guerra de Putin, mentre que només el 13% vol que s'incrementi la despesa militar. Cal recordar que des que va començar el conflicte, Sánchez ha disparat fins als 27.617,43 milions la despesa militar, un 11,7% més que l'any passat, segons dades del Centre Delàs.

L'enquesta mostra que més del 70% dels enquestats creuen que els afecta molt o bastant la guerra i més de la meitat, un 53%, pensen que més de la meitat dels catalans creuen que pot derivar en una guerra nuclear. Precisament un 65% creu que l'armament nuclear representa una de les principals amenaces per a la humanitat. Tan sols un 18% pensa que "són una eina de dissuasió per evitar una Tercera Guerra Mundial". Sobre si Espanya hauria de signar el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN).