Set idees de regals sostenibles per Reis

El consum per Nadal es dispara, la petjada de carboni també. Són dies d'estar a casa, per tant el consum energètic creix, i de compres complusives. Està a les nostres mans fer de les festes nadalenques unes festes més responsables i sostenibles, i reduir així el nostre impacte mediambiental. Un bon primer pas són els regals.

El primer a tenir en compte a l'hora de comprar un regal nadalenc és que, a vegades, no és necessari comprar una cosa nova. Podem regalar un producte de segona mà i d'aquesta manera, allarguem el cicle de vida d'aquest. Si optes per una cosa nova, cal que tinguis present una sèrie de recomanacions si vols que sigui el més sostenible possible. La primera són els materials amb els quals s'ha fabricat el producte, si són ecològics, millor. Si el producte és local i de proximitat, sovint evites el transport d'aquest, el que redueix la petjada de carboni. També és important tenir en compte el país d'origen del regal, a on ha estat fet i en quines condicions.

Et donem unes quantes idees de regals sostenibles perquè puguis fer la carta als Reis d'Orient.

Roba de segona mà o reciclada

Comencem per un regal clàssic: roba. Aquesta no cal que sigui completament nova, també pot ser de segona mà o reciclada, és a dir, feta amb materials reaprofitats sovint en tallers locals i de proximitat. A Barcelona hi ha moltes botigues amb aquesta filosofia, com La Principal. Retro & Co, Loves Vintage Store, Coshop Barcelona o Neko Vintage. També hi ha grans marques com Zara que s'han llançat al mercat de segona mà.

Amb aquest simple gest, no només fomentes l'economia circular, sinó que allargues el cicle de vida d'un producte i evites el malbaratament dels materials.

Cistelles amb productes locals i de proximitat

Com més local millor. Si escollim productes elaborats i produïts a casa nostra, augmentem el valor afegit del regal, també si està fet amb materials naturals, artesanalment o elaborats amb matèria primera del país. En aquest sentit, una bona opció és una cistella amb aliments de proximitat. Per exemple, cerveses artesanals, vins elaborats aquí, embotits de la carnisseria del poble, fruits secs de cooperatives del territori, etc.

Llonganissa de Vic. — IGP Llonganissa de Vic

Il·lustracions d'un artista local

Regalar art sempre és una bona opció, sobretot si és d'una artista local. A diferència de comprar una il·lustració en qualsevol gran superfície, que n'hi haurà milers d'iguals, la feta per un artista local serà única i segur que sorprendrà. Normalment són personalitzades i originals. Una aposta segura.

Cosmètica natural

Si en lloc d'anar a una gran superfície, optem per un producte cosmètic artesanal, fet amb mà i amb ingredients naturals, el resultat no només serà més sostenible, també serà més sa, ja que la nostra pell ho agrairà. Poden ser sabons n naturals o olis essencials i vegetals.

Joies artesanals

Seguim amb un altre clàssic: les joies. En els darrers anys hem vist com ha anat creixent el nombre de firmes en aquest sector que aposten per materials més sostenibles i processos més ètics per elaborar les seves peces. A més, cal tenir en compte que seran peces úniques i fetes exclusivament per a tu.

Una entrada a un museu o una cata de vins de proximitat

Regalar experiències és una aposta segura. Una entrada a un museu, una exposició o una cata de vins de proximitat per anar en família és un gran regal sostenible. Arreu del territori hi ha desenes de cellers que organitzen maridatges amb productes locals.



Els vins de DO catalanes, estrelles del Nadal.

Un dinar a un restaurant de cuina sostenible

Acabem amb una altra experiència: un dinar o sopar a un restaurant que respecten els criteris de sostenibilitat a l'hora de cuinar. Combreguen la filosofia dels aliments de proximitat i el moviment Slow Food. En les seves cuines imperen les elaboracions sostenibles i omplen de propostes creatives les seves cartes. Utilitzen productes de proximitat, horta pròpia ecològica, compren peixos de les llotges pròximes i eviten el desaprofitament alimentari.