L’ús del català està consolidat a la universitat però divergeix en els diferents nivells universitaris. Així, un 70% de les assignatures de grau són impartides en llengua catalana, però tan sols el 40% en el cas dels màsters, i només el 10% de tesis doctorals són redactades en aquest idioma (el 20%, si només es té en compte els estudiants provinents del sistema universitari de Catalunya).

A l’abril es presentarà el Pla d’Enfortiment del català a les universitats

Aquestes dades, incloses en el primer informe semestral de les universitats sobre usos lingüístics, mostren com la llengua catalana és "majoritària" en la docència universitària però reflecteixen també "marge de millora", ha afirmat la consellera d’Universitats i Recerca, Gemma Geis, en la primera Jornada sobre la llengua en el sistema d’universitats i de recerca.



A l’abril es presentarà el Pla d’Enfortiment del català a les universitats, del qual en la jornada se n’han exposat els eixos principals. Xavier Quinquillà, director general d’Impacte Territorial i Social del Coneixement, ha apuntat que les dades recollides permeten veure com "el català s’ha consolidat com a llengua acadèmica", d’una banda, tot i que mostren com "les universitats són un reflex de la societat" pel que fa a l’ús de la llengua.

Una internacionalització en augment

La creixent internacionalització del sistema universitari és un dels factors que explica la diversitat en l’ús del català en les diferents etapes, ja que als graus, mentre que el 70% d’assignatures són en català, el 27% són en castellà i el 22% en una tercera llengua, normalment, l’anglès.



Pel que fa als màsters, el 40% són en català, el 38% en castellà i el 33% en anglès. El fet que algunes assignatures s’imparteixin en grups desdoblats en diferents llengües fa que els percentatges no sumin el 100%. Tot i aquesta realitat, explicada en part per l’obertura del sistema universitari català a estudiants d’altres països, Geis ha destacat que "el foment de l’ús del català és perfectament compatible amb la internacionalització".



En el cas de les tesis doctorals, tan sols un 10% són en català, davant del 54% en anglès. Tot i això, Quinquillà ha remarcat que una de cada dues tesis llegides a Catalunya són d’estudiants d’altres països. Quan es mira tan sols respecte als estudiants del sistema universitari català, la proporció es dobla i arriba al 20%.

55 incidències pel canvi de llengua

Pel que fa a les incidències respecte al canvi de llengua en l’impartició d’una classe, el curs passat van ser 55 i totes afecten el català. "Això reflecteix quina és la llengua minoritzada i la que cal protegir", ha dit Quinquillà. En el 60% dels casos es va restituir la llengua anunciada en el moment de la matrícula.



Quinquillà ha conclòs que "el català està al carril central del sistema universitari" i "els protocols funcionen", tot i que hi ha "febleses i marge de millora". Tot això s’abordarà en el Pla d’Enfortiment, que es presentarà a l’abril, i té com a objectius fer "plenament efectiu" el català com a llengua vehicular, garantir els drets lingüístics i el dret de rebre l’ensenyament en català, i incrementar l’ús del català en la recerca.



Millorar les competències lingüístiques de tota la comunitat universitària, així com enfortir els vincles entre els territoris de parla catalana també són altres propòsits d’aquest Pla, que durant el febrer i el març es treballarà de manera conjunta amb tots els agents que formen part de la comunitat universitària.