El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat ferma la sentència que obliga a impartir a les escoles catalanes el 25% de les classes en castellà i dona dos mesos per a executar-la un cop rebi la notificació. La Generalitat també tindrà 10 dies a la Generalitat per notificar la recepció i acatament i demanar els aclariments que consideri oportuns. El TSJC ha dictat aquest decret després de rebre testimoni del Tribunal Suprem, que va rebutjar el recurs que havia presentat la Generalitat contra la sentència emesa pel tribunal català el 16 de desembre del 2020. Aquest procediment el va iniciar el Ministeri d'Educació del govern del PP.

El Govern preveu fer front a la sentència amb l'aplicació al conjunt de les escoles catalanes del pla de reforç de la immersió lingüística que va anunciar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el passat mes de desembre. El pla preveu aplicar l'ordre del tribunal però amb un reforçament de les inspeccions als centres educatius per garantir "el compliment dels projectes lingüístics vigents" i que "el que està establert sigui el que passa realment", ha destacat Aragonès. És a dir que es compleix la immersió lingüística en català en la resta del 75% de matèries que no s'està obligat a donar en castellà. Cosa que ara mateix no passa en molts centres segons les dades del Departament d'Educació que ha detectat una caiguda important de l'ús del català a les aules.

El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, també va anunciar l'augment de docents a les aules afectades per les sentències de 25% de castellà, en aquell moment en referència a l'escola de Canet de Mar afectada per una sentència particular. Una mesura que s'havia de traslladar a la trentena de centres que fins ara havien d'impartir el 25% de les classes en català i que en el termini de 10 dies s'haurà de generalitzar al conjunt de les escoles catalanes un cop la sentència del TSJC és ferma. Aquest reforç en les classes impartides en castellà consistirà en posar-hi un segon professor per "minimitzar-ne l'impacte" i "preservar el projecte lingüístic", segons va dir Cambray.

Deu dies o dos mesos, garbuix pel calendari

Tot i que en un primer moment s'ha pensat que el TSJC donava deu dies per l'execució, en realitat són els dos mesos preceptius el que disposa la Generalitat per aplicar la sentència. Segons ha explicat el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, el que s'ha produït avui és una notificació perquè la Generalitat estableixi quin òrgan farà el seguiment de l'aplicació de la sentència. Seria un pas més, doncs, en la línia del que ja es va saber el 30 novembre amb el pronunciament del Tribunal Suprem que feia ferma la sentència del 2020 del TSJC, pero que al Departament d'Educació encara no se li havia notificat oficialment.



Ara, per tant, la notificació ja està en mans de la Generalitat, que, d'acord amb el requeriment judicial del Tribunal Superior, disposaria de 10 dies per notificar el consentiment i demanar els aclariments que consideri oportú. Segons apunten els responsables d'Educació, sí que es preveu demanar aclariments al Tribunal. Com que el procediment es va iniciar amb una llei d'educació, la LOMCE, i ara n'hi ha una altra de vigent, la LOMLOE, aquest element potser podria modificar l'aplicació de la sentència. Tot i que fonts jurídiques indiquen que malgrat el canvi de llei es improbable que es modifiqui una sentencia que es va dictar amb anterioritat i ja es ferma i per tant d'obligat compliment.

El Suprem va confirmar la sentència el passat 23 de novembre, el que va desencadenar una tempesta política i una reacció en cadena dels partits i entitats que defensen el model d'immersió lingüística en català. El 18 de desembre, unes 35.000 persones van manifestar-se a Barcelona per reclamar el manteniment de l'escola en català i per rebutjar les sentències judicials que imposen la quota de castellà. Paral·lelament, i en un moment de retrocés de l'ús social del català constatat per tots els estudis, la Generalitat ha presentat recentment el Pacte Nacional per la Llengua, que busca precisament reforçar-ne el coneixement i l'ús, especialment entre la població nouvinguda.