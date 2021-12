El Govern reforçarà la immersió i impulsarà una "ofensiva legislativa" per blindar el català a l’escola

El Govern impulsarà una "ofensiva legislativa" per blindar la immersió lingüística a les escoles catalanes, intensificarà les inspeccions als centres i posarà més professorat a les aules afectades per una sentència com la de l’escola de Turó del Drac, a Canet de Mar, en una estratègia avalada de manera àmplia per la comunitat educativa i que buscarà el suport de tots els partits que històricament han impulsat aquest model, incloent el PSC.

Les aules afectades comptaran amb dos docents per "preservar" el projecte lingüístic

"Davant de l'ofensiva política, mediàtica i judicial contra l’escola catalana, prenem decisions per blindar la immersió i el seu funcionament", ha afirmat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una declaració institucional després de la segona cimera extraordinària per la llengua celebrada aquest dijous a la Generalitat i que ha comptat amb la participació de més de 40 entitats del món educatiu, associatiu, cultural, sindical i en defensa del català.



La Generalitat buscarà consensos polítics amplis per tirar endavant aquest pla, i Aragonès ha assegurat que buscaran acords amb "les forces que des de sempre han impulsat la immersió", incloent implícitament el PSC.



Des de demà, s'intensificaran les inspeccions als centres educatius per garantir que "el compliment dels projectes lingüístics vigents" i que "el que està establert sigui el que passa realment", ha destacat Aragonès. Posteriorment, el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ha concretat que l'augment de docents a les aules afectades per les sentències de 25% de castellà, com la de Canet de Mar, consistirà en posar-hi un segon professor per "minimitzar-ne l'impacte" i "preservar el projecte lingüístic".

Cambray ha aclarit que actualment hi ha 35 aules a tot Catalunya afectades per la situació de Canet, és a dir, 35 sentències actualment en aplicació. Tot i això, no s'ha pronunciat sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a la totalitat de centres catalans a impartir el 25% de continguts en castellà.



A més, es posarà en marxa el pla per promocionar l'ús del català als centres educatius, en retrocés en els últims anys, i sobre el qual la Universitat de Barcelona n'està preparant un informe. "S'ha de revertir i el revertirem", ha afegit Aragonès.



A la cimera extraordinària hi han participat una quarantena d'entitats del món educatiu, associatiu, cultural i en defensa del català, com l'Agrupació Escola Catalana (AEC), la Fundació Jaume Bofill, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Fundesplai, l'Assemblea Nacional de Catalunya i el Consell de la Joventut de Catalunya, així com sindicats com la CGT, CCOO, UGT, la Intersindical-CSC i la USTEC-STES.