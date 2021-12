L'espanyolisme intensifica l'escomesa a la immersió victimitzant la família del 25% de castellà a l'escola de Canet

L'espanyolisme intensifica l'escomesa judicial i mediàtica contra la immersió lingüística en català que aquests dies està centrada en l'escola Turó del drac de Canet de Mar on una família ha imposat judicialment el 25% de classes en castellà al conjunt de l'aula de P5 on estudia el seu fill trencant així el projecte pedagògic establert per la immensa majoria de la comunitat educativa del centre. La Fiscalia Provincial de Barcelona ha obert diligències per investigar missatges difosos a través de les xarxes socials contra la família del nen de cinc anys, segons ha avançat el diari El Mundo i han confirmat fons judicials a l'ACN. Apedregar la casa de la família del nen o aïllar el menor a l'escola són alguns dels comentaris ofensius que alguns perfils han publicat a les xarxes socials arran de la polèmica lingüística. Tant l'associació Hablamos Español com Vox ho han portat davant la justícia i la Fiscalia analitza ara si aquests continguts poden ser constitutius d'un delicte d'incitació a l'odi o discriminació.

D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha adoptat una provisió en què ordena al Departament d'Educació de la Generalitat i a la direcció del centre que adoptin "les mesures necessàries per preservar la protecció i intimitat" de l'esmentat menor. De la mateixa manera, el tribunal els ordena adoptar mesures per garantir "la normal convivència i el pacífic desenvolupament de l'entorn educatiu". La decisió del TSJC s'ha produït després de la reclamació de la família.

La comunitat educativa mira d'aïllar l'escola del conflicte

Per la seva banda, la comunitat educativa, per la seva banda, treballa perquè la disputa jurídica i política no arribi a les aules i a l'entorn escolar. Evitar la tensió és, de fet, una de les obsessions que ha expressat amb més vehemència el Departament d'Educació i l'AMPA de l'escola. Els responsables de l'escola han desmentit categòricament cap tipus d'amenaça o estigmatització de l'infant en qüestió al centre escolar tot situant el problema a les xarxes socials en què es desconeix si les amenaces proferides contra la família tenen res a veure amb persones relacionades amb l'escola o ni tan sols si són de Canet.



En aquest sentit, aquest divendres s'havia de fer una concentració a la porta de l'escola de rebuig a la imposició del 25% de castellà, però a petició dels pares la marxa s'ha traslladat a un altre punt del municipi per evitar tensar l'ambient.

El centre va començar a aplicar aquest dijous l'obligatorietat d'impartir en castellà un 25% de les classes d'un grup de P5, per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després que una família ho exigís per via judicial.