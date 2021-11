El món educatiu convoca una manifestació unitària el 18 de desembre a l’Arc de Triomf per defensar la immersió 

El món educatiu ha fet una crida a la defensa del model d’immersió lingüística amb una manifestació unitària el 18 de desembre a l’Arc de Triomf, a Barcelona, per rebutjar l’aplicació del 25% de castellà a les escoles. Després que el Tribunal Suprem ratifiqués la setmana passada la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que imposava aquest percentatge a les escoles catalanes, les 43 entitats educatives, cíviques i culturals agrupades en la plataforma Som Escola han anunciat la convocatòria, que s’emmarcarà en una estratègia amb diferents accions encara per revelar.

Cuixart: "No ens dividiran a l’escola per raó de llengua"

"Volem deixar ben clar a l’Estat que el model educatiu català no és només un consens social sinó que ens mobilitza. Parlem de preservar i protegir la cohesió social a Catalunya", ha dit el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en una roda de premsa per informar de la iniciativa juntament amb Pilar Gargallo, de la Federació de moviments de renovació pedagògica, i Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua. "No ens dividiran a l’escola per raó de llengua", ha afegit Cuixart.



La plataforma ha celebrat aquest dilluns una plenària per decidir les diferents accions que tiraran endavant per defensar el model educatiu. Els tres portaveus han titllat d’"embat", "atac" i "agressió" la resolució judicial. "Creiem que aquest atac a un model de cohesió social no s’ha de dur a terme", ha afirmat Gargallo, tot i que no han concretat què faran un cop la sentència s’hagi d’aplicar.



Previsiblement, segons el que ha dit el Govern espanyol, això serà d’aquí a dos mesos, quan s’acabi el termini perquè el tribunal sancionador, en aquest cas, el TSJC, reclami a la Generalitat que procedeixi al compliment de la sentència. "És intolerable aquesta intrusió dels tribunals per regular el model i la política educativa del país", ha reblat Gargallo. El TSJC s'ubica, precisament, al costat de l'Arc de Triomf, on se celebrarà la manifestació, tot i que els organitzadors ho han atribuït a motius d'espai i han declinat que l'hagin escollit per fer una demostració de força a les portes del tribunal.

"Atacs permanents"

L'objectiu de la manifestació és aglutinar la societat catalana en una defensa conjunta de la immersió lingüística, model que té el consens del 80% de catalans i el suport del Parlament, segons ha apuntat Cuixart. També "interpel·lar els partits" per tal que responguin a l’aplicació de la sentència quan sigui necessari. "Es tracta d’un model que va més enllà de les dinàmiques dels partits polítics i les qüestions ideològiques", ha afegit el president d’Òmnium. Cuixart ha criticat que el català a l’escola sigui objecte d’"atacs permanents" per part del poder judicial des de fa anys: "Ho fan perquè saben que el que ataquen és un model de cohesió social i de vertebració de la societat".



Mireia Plana ha lamentat els "arguments falsos" i la "instrumentalització" de la llengua que fa la sentència i ha cridat a no tenir por de defensar un model que gaudeix d’un ampli consens social. La vicepresidenta de Plataforma per la Llengua ha recordat que el català "no és una llengua minoritària sinó minoritzada" i ha dit que les mobilitzacions i accions per defensar la immersió no poden quedar només en mans dels centres o el Departament d’Educació sinó que han de mobilitzar el conjunt de la societat catalana.