El Suprem ratifica la sentència que imposava el 25% de castellà a les escoles i el Govern crida a mantenir la immersió

El Tribunal Suprem ha avalat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que imposava el 25% de castellà a les escoles catalanes. En una compareixença d'urgència, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez- Cambray, ho ha qualificat de "greu atac" al model d'immersió lingüística i ha demanat als docents que no modifiquin res: "Heu de seguir treballant com fins ara".

El Govern demana als docents que segueixin treballant amb normalitat

Gonzàlez- Cambray ha fet una roda de premsa amb la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, amb motiu de la inadmissió a tràmit del recurs de casació que la Generalitat va interposar a la sentència del TSJC, el desembre de 2020. "És un greu atac als fonaments del model de l'escola catalana perpretat per un tribunal allunyat de la realitat sociolingüística dels centres educatius", ha dit el conseller.

No està clar, però, això quina implicació tindrà ja que aquesta sentència es va emetre en base a la coneguda com a Llei Wert, modificada per la nova llei d’Educació espanyola, la LOMLOE o Llei Celáa. Segons ha dit Gonzàlez-Cambray, aquest mateix dimarts ha pogut parlar amb la ministra Isabel Celáa que li ha assegurat que "donaran compliment" a la nova llei. El conseller d’Educació en el moment de la sentència del TSJC, Josep Bargalló, ja va dir que un cop entrés en vigor la modificació legislativa la resolució quedaria "sense efecte".



"La immersió lingüística compta amb un amplíssim consens social i està recolzada per una àmplia majoria parlamentària", ha afirmat Gonzàlez-Cambray. El conseller ha reivindicat el català com a eina per la cohesió social i ha recordat que tots els alumnes acaben l’educació obligatòria amb coneixements similars d’amdues llengües. "És un model que gaudeix d’un suport explícit més enllà de les instituciones catalanes", ha afegit el conseller, en referència a informes emesos pel Consell d’Europa.



Gonzàlez-Cambray ha parlat de "l’absència d’un conflicte real" i ha negat que es tracti d'un "conflicte lingüístic" perquè des de 2005 tan sols 80 famílies han demanat l’escolarització en castellà pels seus fills. "Que sigui un jutge qui determini de forma arbitrària les hores que cal per aprendre una llengua és una anomalia i un menyspreu" ha dit.



Per la seva banda, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha afirmat que el català a les escoles "és una prioritat" del Govern plasmada en l’impuls del Pacte Nacional per la Llengua, en el marc del qual fa poques setmanes es va anunciar un pla per la promoció del català a les escoles. "Estem preocupats per l’ús social del català als centres", ha conclòs Gonzàlez-Cambray.