El Pacte Nacional per la Llengua es constituirà a principis d’any

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que "en les pròximes setmanes" caldrà "aprofundir" en "l'estratègia compartida" dels partits independentistes. "És important tenir una estratègia compartida que sigui realitzable, viable i que respongui a les condicions que tenim en aquests moments per tirar endavant un procés d'independència", ha dit Aragonès en una roda de premsa amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Així mateix, el president de l'executiu ha defensat el Pacte Nacional per la Llengua, que vol constituir "a principis d'any" per tal d'enfortir l'ús del català després de la sentència del Tribunal Suprem sobre el percentatge de castellà a les aules. Aragonès també ha apostat per "reformar" la CCMA.

Per Aragonès és "molt rellevant" que "s'enforteixin" les "majories socials internes" dels partits independentistes, més enllà de l'objectiu comú de la independència. "Cal fer un esforç i estic convençut que, malgrat l'entrebanc dels pressupostos, no ho desaprofitarem", ha insistit. En aquest sentit el president de l'executiu ha defensat que la majoria independentista "no desapareix" malgrat que no s'hagi vist reflectida en la tramitació dels comptes.

"No canviarem el model lingüístic ni instarem les escoles a canviar-lo"

Aragonès ha insistit aquest matí en la defensa del model d’immersió lingüística de les escoles catalanes i ha assegurat que la Generalitat mantindrà el model actual: "No canviarem el model lingüístic ni instarem les escoles a canviar-lo". "No farem que la necessitat de gestionar aquesta sentència i el manteniment de l’actual model hagi de ser responsabilitat dels docents, sinó que serà el Govern qui assumeix les responsabilitats jurídiques i polítiques per trobar els camins que ens permetin garantir l’actual model", ha afegit. I ha remarcat que "no deixarem els docents sols" i que es buscaran "els camins de blindatge jurídic" necessaris.



Davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el cap de l’Executiu ha defensat que els criteris de l’escola "han de ser pedagògics i no jurídics", i que, precisament per això, el model actual "està en la bona línia i el que cal és el contrari del que se’ns imposa".

En aquest sentit, Aragonès ha subratllat la necessitat d'"un consens social i polític" entorn del català i ha explicat que a principis d’any es constituirà el Pacte Nacional per la Llengua que propiciï de nou un acord en matèria de política lingüística i "el necessari avenç del català". Al costat d’aquest gran pacte, el president també ha apostat per "potenciar el català com a llengua d’ús social en àmbits de consum cultural", com l’audiovisual o l’educatiu, i una reforma de la Corporació de Mitjans Audiovisuals "per posar Televisió de Catalunya al dia". "I això necessita de recursos i d’un pacte polític que blindi, independentment del govern que hi hagi, els recursos suficients en matèria audiovisual en català", ha dit.