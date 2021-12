Centenars de persones es manifesten a Canet contra l'aplicació del 25% de castellà a l'escola Turó del Drac

Unes 300 persones s'han manifestat aquest divendres a la tarda a prop de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha fixat un 25% de castellà després de la denúncia de la família d'una alumna de P5. La marxa, convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i el sindicat Intersindical·Csc, ha començat a la Font del Drac, en un parc proper a l'escola, i s'ha dirigit cap al centre.

La marxa ha estat convocada pel SEPC i la Intersindical

La portaveu nacional del Sepc, Marta Daviu, ha exigit al Govern que no deixi el compliment de la sentència a mans dels centres i ha cridat a la "desobediència" de la Conselleria, l'estudiantat i el professorat. Alhora, en declaracions a Europa Press el portaveu de la Intersindical·Csc Bernat Pèlach ha demanat a la Conselleria que "busqui estratègies per no haver de complir aquesta sentència" sense posar en risc la direcció, fins i tot estudiant assumir el control directe del centre. La manifestació ha comptat amb la presència de representants d'ERC, Junts i la CUP.



El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, va visitar dijous el centre per donar acompanyament a la direcció i que tingués "totes les eines per veure com aplica aquestes mesures cautelars", i va insistir que la decisió del TSJC es dirigeix ​​directament els responsables de l'escola.



A més, el TSJC ha ordenat aquest divendres a Educació i a la direcció de l'escola "adoptar les mesures necessàries per preservar la protecció i la intimitat" de la família que va denunciar el projecte lingüístic del centre, en una providència.



També aquest divendres la Fiscalia Provincial de Barcelona ha informat que ha incoat diligències d'investigació per un presumpte delicte d'odi, arran de les denúncies que han arribat relatives a les amenaces que hauria rebut la família de la menor, si bé fonts del Ministeri Públic han confirmat a Europa Press que les diligències es troben encara en un estat molt "prematur".

El Govern espanyol condemna l'"assetjament" a la família

La portaveu del Govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha condemnat el que ha qualificat d'"assetjament" a la família i ha explicat que la ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha trucat el conseller d'Educació per abordar-ho. "La ministra s'hi ha posat en contacte per sumar tota la col·laboració necessària per evitar que es produeixi assetjament en aquest cas ni en cap altre", ha dit Rodríguez aquest divendres en roda de premsa després del Consell de Ministres.



Rodríguez ha criticat que el PP estigui "utilitzant" aquesta qüestió "per fer oposició" al Govern espanyol i ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez no utilitzarà "mai de forma partidista" aquest tema.